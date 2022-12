Lea Wagner zeigt Blick hinter die WM-Kulissen: Ihr TV-Trick war in der ARD nicht zu sehen

Von: Alexander Kaindl

Lea Wagner: Auf dem linken Bild so, wie man sie bei der ARD sieht. Auf dem rechten Bild erkennt man, wie so ein Dreh eigentlich abläuft. © Screenshot ARD / Instagram Lea Wagner

Lea Wagner gehört zum ARD-Team bei der WM 2022. Sie berichtet für das Erste aus Katar - und hat nun per Instagram-Story gezeigt, wie man manchmal im TV trickst.

Doha - Der deutsche WM-Traum, er lebt noch! Nach dem 1:1 der DFB-Elf gegen Spanien hat man nun am Donnerstagabend (20 Uhr) das nächste Endspiel gegen Costa Rica. Die Partie wird in der ARD zu sehen sein - somit werden die Fans auch wieder Lea Wagner zu Gesicht bekommen.

Lea Wagner Geboren: 15. August 1994 (28 Jahre alt) in Wiesbaden ARD-Moderatorin Tochter von David Wagner

Lea Wagner zeigt Blick hinter die WM-Kulissen: Ihr TV-Trick war in der ARD nicht zu sehen

Wagner moderiert seit 2018 für den SWR, seit 2021 sieht man sie regelmäßig auch in der ARD. Skispringen, Fußball-Europameisterschaft, Olympische Spiele oder jetzt die WM 2022 in Katar: Die erst 28-Jährige hat es schon längst auf die ganz große TV-Bühne geschafft. Nach der Weltmeisterschaft steht für Wagner direkt das nächste Großprojekt an.

Groß ist das Stichwort für die Tochter von Ex-Schalke-Trainer David Wagner. Denn wie sie nun in ihrer Instagram-Story darstellte, wird im Fernsehen gerne mal ein wenig getrickst, um ein paar Zentimeter zu gewinnen. Wagner zeigte auf ihrem Kanal ein Bild von sich selbst bei einer Moderation. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass sie auf einem kleinen Podest steht.

Lea Wagner bei den Dreharbeiten der ARD in Doha. © Screenshot Lea Wagner Instagram

Lea Wagner musste für das TV-Bild der ARD etwas größer werden

Nun ist Lea Wagner mit 1,70 Metern nicht unbedingt klein, aber: In diesem Fall musste die Kamera ihr Gesicht etwas höher einfangen, um im Hintergrund noch die beeindruckende Skyline von Doha im Bild zu haben. Das Podest war dann im TV natürlich nicht zu sehen. Vom Ergebnis konnten sich die Fans dann bei einer ARD-Schalte überzeugen, als Wagner live aus dem Emirat über die Stimmung im deutschen Team berichtete (siehe Arikelbild oben).

Die Stimmung im deutschen Team - sie könnte am Donnerstag wieder richtig aufleben, wenn Deutschland gegen Costa Rica gewinnt und gleichzeitig Spanien gegen Japan siegreich ist. Dann wäre der DFB-Weg ins WM-Achtelfinale geebnet.

Lea Wagner auch beim Deutschland-Spiel gegen Costa Rica wieder im Einsatz

Vor der entscheidenden Partie, die Wagner dann wieder mit ihren Eindrücken aus Katar umrahmen wird, gibt es schon allerhand Aufregung: Wollen die Spanier vielleicht sogar lieber gegen Japan verlieren, um Gruppenzweiter zu werden?

Auf dem Papier hat der Zweitplatzierte nämlich möglicherweise leichtere Kontrahenten. Für die DFB-Auswahl ist nur noch der zweite Platz möglich. Die möglichen Achtelfinal-Gegner stehen schon fest, bevor die Deutschen im Einsatz sind: Kroatien und Belgien duellieren sich ebenso um 16 Uhr wie Marokko und Kanada. (akl)