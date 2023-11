Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig heute live im TV und Stream: Hier läuft die Champions League

Von: Sascha Mehr

Am 4. Spieltag der Champions League ist RB Leipzig zu Gast bei Roter Stern Belgrad. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Belgrad – Das Champions League-Match zwischen Roter Stern Belgrad und RB Leipzig steigt am Dienstag, 7. November 2023, um 21.00 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen Roter Stern Belgrad und RB Leipzig Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 7. November 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig: Wer holt sich den Sieg?

In der Champions-League-Gruppenphase steht der 4. Spieltag an und RB Leipzig trifft auswärts auf Roter Stern Belgrad. Das Hinspiel in der heimischen Arena konnte die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose für sich entscheiden. Sollte Leipzig auch das Rückspiel bei den Serben gewinnen, wäre das Achtelfinale bereits zum Greifen nah.

„Ich bin mir sicher, dass die Fans jetzt zufrieden sind, wir können Leipzig schlagen. Ich habe mir die letzten beiden Leipzig-Spiele nicht angeschaut, weil ich mich darauf konzentriert habe, was mit uns passiert. Wir werden den Gegner auf jeden Fall analysieren. Wenn wir mutig sind und weiterhin gute Spiele spielen, glaube ich, dass wir dieses Spiel gewinnen können“, sagte Belgrad-Coach Barak Bakhar vor der Partie gegen RB.

RB Leipzig ist zu Gast bei Roter Stern Belgrad. © IMAGO/Roger Petzsche

Die Generalprobe hat Leipzig in Mainz verloren. „Jetzt haben wir zweimal gegen tiefstehende Gegner zu wenig auf die Platte bekommen. Wir müssen dranbleiben, zu unseren Tugenden zurückfinden. Ich bin jetzt schon lange Trainer, es gibt solche Phasen. Wie gesagt, grundsätzlich machen wir es richtig, müssen aber mehr vors Tor kommen. Es geht bei uns in erster Linie um Entscheidungsfindung, auch mal einen Treffer erzwingen. Ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft. Jetzt haben wir direkt die Chance, es in Belgrad wieder besser zu machen. Es fehlen Kleinigkeiten, die jedoch Großes bewirken können“, so Marco Rose. (smr)