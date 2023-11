Überraschung bei Sky: Ex-Nationalspieler wird neuer TV-Experte

Von: Jannek Ringen

Teilen

Viele Jahre hat Thomas Hitzlsperger in England gespielt. Jetzt soll er die deutschen Fans der Premier League als TV-Experte begeistern.

München – Der TV-Sender Sky, der unter anderem die Übertragungsrechte an der Premier League und auch an Teilen der Bundesliga hält, ist seit Jahren darum bemüht, ehemalige Profis als Experten einzusetzen. Zahlreiche namhafte Ex-Stars haben den Weg zu dem Sender gefunden. Mit Thomas Hitzlsperger hat sich das Sky-Team um einen weiteren ehemaligen Nationalspieler verstärkt.

Thomas Hitzlsperger Geboren: 5. April 1982 (Alter 41 Jahre), München bisherige Vereine: Aston Villa, FC Chesterfield, VfB Stuttgart, Lazio Rom, VfL Wolfsburg, West Ham United, FC Everton Länderspiele (Tore): 52 (6)

Ex-Nationalspieler Hitzlsperger wird TV-Experte bei Sky

In seiner aktiven Karriere schnürte Hitzlsperger für diverse Vereine in Deutschland, Italien und England seine Fußballschuhe. So konnte er mit dem VfB Stuttgart die Deutsche Meisterschaft feiern und sich dadurch in die Geschichtsbücher eintragen. Zudem trug er 52 Mal das DFB-Trikot.

Nachdem er einige Jahre als Funktionär und Vorstandsvorsitzender der Schwaben tätig war, legte er im März 2022 dieses Amt nieder. Seitdem war er bei der WM für das ZDF als Experte tätig, ohne jedoch eine wirklich feste Rolle zu haben. Jetzt bietet sich bei Sky für den 41-Jährigen eine neue Möglichkeit.

Thomas Hitzlsperger wird TV-Experte bei Sky. © IMAGO / Revierfoto

Hitzlsperger wird zum England-Experten

Beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring wird er als Experte für die Premier League agieren und regelmäßig Co-Kommentator beim „Match of the Week“ am Sonntag sein. Dabei wird sich Hitzlsperger im Laufe der Saison mit den bisherigen Experten Mladen Petric, der einst für den FC Fulham spielte, und Rene Adler abwechseln.

„Ich freue mich auf die Premier League bei Sky und darauf, erstmals im deutschen Fernsehen auch als Co-Kommentator im Einsatz zu sein“, sagte der ehemalige Mittelfeldspieler von Aston Villa über seinen neuen Job. Bereits am Sonntag wird er erstmals bei Sky zu sehen sein. Ab 17 Uhr ist als Experte bei der Partie zwischen Luton Town und dem FC Liverpool im Einsatz und wird an der Seite von Toni Tomic das Spiel kommentieren.

Dienstältester Profi jedes Bundesligisten: Nur einer gleichauf mit Thomas Müller Fotostrecke ansehen

Hitzlsperger kennt die Premier League in- und auswendig

In England hatte Hitzlsperger aufgrund seines harten Schusses den Spitznamen „The Hammer“. In Summe absolvierte er für Aston Villa, West Ham United und den FC Everton 117 Spiele in der Premier League und traf sogar zehnmal.

„Ich verfolge die Premier League nach wie vor regelmäßig“, so Hitzlsperger: „Ich bin immer mal wieder selbst vor Ort und verfolge die Liga ansonsten im Fernsehen bei Sky. Insbesondere meine Ex-Klubs West Ham United, den FC Everton und Aston Villa behalte ich besonders im Blick“, freute sich der ehemalige Nationalspieler auf seine neue Aufgabe. (jari)