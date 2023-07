Direkt nach dem ersten WM-Spiel: DFB-Legende spricht über möglichen Rücktritt

Von: Alexander Kaindl

Sie ist das Aushängeschild im deutschen Frauenfußball. Direkt nach dem so erfolgreichen WM-Auftakt spricht Alexandra Popp nun aber über einen möglichen Rücktritt.

Melbourne - Alexandra Popp ist der unumstrittene Fixpunkt in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Ihre spektakuläre Leistung beim DFB-Sieg gegen Marokko zum Auftakt der Frauen-WM ist beeindruckend. Doch wie lange wird sie noch auf diesem Niveau spielen? Rücktritts-Gerüchte, die Popp selbst anheizt, machen nun die Runde.

Perfekter WM-Auftakt für Deutschland: 6:0 über Marokko

Nach dem überzeugenden 6:0-Start in die Weltmeisterschaft ist die Stimmung im DFB-Lager natürlich bestens. Die Spielerinnen gönnten sich vor der Rückreise ins Camp nach Wyong etwas australische Freizeit.

„Vor dem Mittagessen hatten wir noch etwas Zeit und sind ein bisschen bummeln gegangen“, erzählte Torhüterin Merle Frohms mit einem Lächeln, wie sie sich für den erfolgreichen WM-Auftakt belohnten.

Voss-Tecklenburg gibt DFB-Spielerinnen frei

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war so begeistert von dem 6:0-Sieg gegen Marokko, dass sie Popp, die jüngst auch über ihren emotionalen Torjubel aufklärte, und ihren Kolleginnen spontan einen Tag frei gab.

Nach dem gemeinsamen Abendessen am Dienstag im Mannschaftshotel in Wyong hatten die Spielerinnen am Mittwoch individuelle Freizeit. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte die Bild-Zeitung Popp-Aussagen, die nun für Rücktritts-Spekulationen sorgen.

Direkt nach dem ersten WM-Spiel: DFB-Legende Popp spricht über möglichen Rücktritt

Auf die Frage, ob sie mit dem WM-Titel zurücktreten würde, antwortete die 32-Jährige: „Das kann sein. Aber dann würde ich nur in der Nationalmannschaft aufhören.“ Und sie fügte hinzu: „Es wird ein Bauchgefühl nach der WM sein.“

Im deutschen Lager hofft man natürlich, dass dieses Bauchgefühl positiv ausfällt. Denn Popp ist die Identifikationsfigur schlechthin und ein Zugpferd für den Frauenfußball, der in der jüngsten Vergangenheit enorm an Sympathie gewonnen hat. Der Mädchenfußball erlebt dank Vorbildern wie Alexandra Popp derzeit einen Boom.

Popp-Fokus liegt voll auf der Weltmeisterschaft

Auch Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften beim DFB, ist sich darüber im Klaren. „Poppi ist ein absolutes Geschenk für uns. Ich würde auf die Knie gehen und sie bitten, nach dem Turnier weiterzumachen“, sagte er der Bild mit einem Lächeln. Popp hingegen bleibt entspannt und hält es wie Franz Beckenbauer: „Schauen wir mal.“ Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, sie fühle sich auch „noch nicht bereit aufzuhören“.

Beim VfL Wolfsburg hat sie noch einen Vertrag bis 2025, aber darüber denkt die gebürtige Wittenerin noch nicht so weit in die Zukunft. Der Fokus liegt klar auf der WM: „Dass ich das ganze Jahr gesund geblieben bin, jetzt hier sein und meiner Mannschaft helfen kann, ist für mich extrem wichtig. Das gibt mir sehr viel Kraft. Ich will ins Finale kommen, es bestmöglich spielen und gewinnen.“ Und aus Sicht des DFB hoffentlich danach nicht aufhören.

Sollte es zum Popp-Rücktritt kommen, müssen künftig andere Spielerinnen vorangehen – möglicherweise auch ein DFB-Multitalent, das früher ein Tennis-Wunderkind war und nun im WM-Aufgebot steht. (akl)

