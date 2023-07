Superstar bei der Frauen-WM: Gegen sie haben sogar Sané und Götze das Nachsehen

Von: Andre Oechsner

Die sozialen Medien sind im Fußball ein wichtiger Vermarktungsfaktor. Eine Protagonistin der kommenden Frauen-WM hat das Spiel perfektioniert. Da staunen sogar Sané und Götze.

München – In rund einer Woche startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Die US-Amerikanerinnen gelten als die Titel-Favoritinnen schlechthin. Das Team aus der Schweiz wird sportlich sehr wahrscheinlich keine große Rolle spielen, ist dafür aber in den sozialen Medien ganz vorn mit dabei.

Alisha Lehmann Geboren: 21. Januar 1999 (Alter 24 Jahre), Tägertschi Verein: Aston Villa Position: Außenstürmerin Marktwert: 55.000 Euro

Alisha Lehmann hat mehr Instagram-Follower als Roger Federer

Verantwortlich hierfür ist Alisha Lehmann, eine der schillernden Persönlichkeiten der Schweizer Sportwelt – und mit ihren 13,7 Millionen Followern auf Instagram ein echtes Schwergewicht. Damit hat die blonde Fußballerin mehr als der 20-fache Grand-Slam-Sieger und Tennis-Superstar Roger Federer (11,7 Mio.) und ist im Schweiz-internen Sport-Ranking damit hinter Ivan Rakitic (17,3 Mio.) die Nummer 2.

Lehmann ist dabei durchaus als Hochglanz-Influencerin zu bezeichnen. Die 24-Jährige darf sich aufgrund von zahlreichen Kampagnen mit weltweit operierenden Unternehmen wie Coca-Cola oder als Werbegesicht für das neue EA Sports FC 24 mutmaßlich an nicht gerade geringen Nebeneinkünften zu ihrem Leben als hauptberufliche Fußballerin erfreuen.

Die Schweizerin Alisha Lehmann setzt auf und neben dem Platz Akzente. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Alisha Lehmann: Mehr Follower als Leroy Sané, Mario Götze und weitere Bundesliga-Stars

Was Alisha Lehmann außerdem perfektioniert hat: sie weiß, ihre Reize richtig einzusetzen. Da ist es egal, ob sie sich ihren Followern im knappen Höschen bei der Schweizer Nationalmannschaft oder aufreizend gestylt als Model für ein britisches Schmuck-Unternehmen präsentiert. Bilder solcher Art oder im Bikini sammeln regelmäßig weit über eine Million Likes ein.

Die deutschen Fußball-Aushängeschilder, etwa Leroy Sané oder Mario Götze, spielen aus marketingtechnischer Sicht in einer anderen Liga. Die Starspieler des FC Bayern und von Eintracht Frankfurt kommen lediglich auf 7,8 respektive 8,1 Millionen Abonnenten auf Instagram. Selbst Thomas Müller (13 Mio. Follower) und Manuel Neuer (12,7), quasi die Influencer des FC Bayern, hängt Alisha Lehmann ab.

Shirin David widmet Alisha Lehmann Text-Zeile

Seit Sommer 2021 spielt Lehmann für Aston Villa. Im Alter von 19 Jahren wechselte sie aus dem Frauenteam des heimischen BSC Young Boys nach London und schloss sich zunächst West Ham United an. Lehmann steht offen zu ihrer Bisexualität. Zuletzt war sie mit Douglas Luiz aus dem Männerteam ihres Klubs Aston Villa liiert. Zuvor war sie in einer Beziehung mit ihrer Nationalmannschaftskollegin Ramona Bachmann.

Rapperin Shirin David hat Alisha Lehmann sogar schon in der Musikszene zu gestiegener Berühmtheit verholfen. David, die zu Lehmanns engen Freundinnen gehört, widmete ihr im Hit-Song „Babsi Bars“ eine Zeile: „Kontrollier das Game wie Alisha Lehmann beim Fußballspiel.“

Alisha Lehmann trifft mit der Schweiz auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen

Für Lehmann, der auf Instagram mehr Personen folgen als die Schweiz Einwohner hat (8,7 Mio.), steht nun nach ihrer Absage zur vergangenen EM zunächst aber erst mal wieder das Sportliche im Vordergrund. Bei der bevorstehenden Frauen-WM trifft die Schweiz in Gruppe A auf Neuseeland, Norwegen und die Philippinen.