Leipzigs Poulsen will den Pott und fordert Mut

Leipzigs Spieler Yussuf Poulsen möchte im DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg seinen ersten Titel gewinnen. © Jan Woitas/dpa

RB Leipzigs Rekordspieler Yussuf Poulsen will im dritten Anlauf endlich seinen ersten Titel gewinnen.

Berlin - „Wenn man vor dem ersten Finale sagt, dass man hungrig auf einen Titel ist, dann ist dieser Hunger vor dem zweiten Finale doppelt so groß - und er hat sich vor dem dritten Finale mindestens verdreifacht“, sagte der dänische Fußball-Nationalstürmer vor dem DFB-Pokalfinale an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) in Berlin gegen den SC Freiburg.

Zudem ordnete er seine Gier nach dem Pott ein. „Für mich wäre es ja nicht nur der erste Titel mit RB, sondern mein erster Titel überhaupt. Andere Spieler bei uns haben in Österreich, Kroatien oder Schweden schon ihren Pokal geholt. Ich habe noch keinen, deshalb ist die Sehnsucht bei mir vielleicht noch eine Spur größer, betonte der 27-Jährige im Interview des „Kicker“ (Donnerstag).

Auch wenn RB in der Bundesliga das Fernduell gegen die Breisgauer um das Königsklassen-Ticket gewann, sieht er darin keine Aussagekraft. „Mit der Qualifikation für die Champions League haben wir ein großes Ziel erreicht, entsprechend gut ist die Stimmung. Aber ich glaube nicht, dass die Freiburger weniger investieren werden oder weniger gut drauf sein werden, nur weil sie uns nicht vom vierten Platz verdrängen konnten“, sagte Poulsen, der mit seinem Team in der Liga zweimal 1:1 gegen Freiburg spielte.

Für den dänischen Stürmer komme es daher auch auf die Einstellung an. „Zum Beispiel darauf, wer sich etwas zutraut. In einem Finale muss man den Glauben und das Vertrauen haben, einfach das Ding zu holen. Da darf man nicht zu passiv werden und Angst haben, dass etwas passieren könnte. Die Mannschaft, die am freiesten aufspielt, gewinnt das Spiel“, sagte Poulsen. dpa