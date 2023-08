Deutsche Nationalspielerin lässt sich nach Frauen-WM von ihrem Hund trösten

Von: Jannek Ringen

Die Weltmeisterschaft war eine riesengroße Enttäuschung für Lena Oberdorf. Zuhause angekommen heitert ihr tierischer Freund sie auf.

Wolfsburg – Die Enttäuschung stand den DFB-Frauen nach dem Ausscheiden bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ins Gesicht geschrieben. Für viele Spielerinnen war es das größte Ereignis ihrer noch jungen Karriere, welches ohne Happy End zu Ende gehen sollte. Als sie zu Hause angekommen waren, zeigte unter anderem Lena Oberdorf, wie sie mit dem WM-Debakel umging.

Lena Oberdorf Geboren: 19. Dezember 2001 (Alter 21 Jahre), Gevelsberg bisherige Vereine: SGS Essen, VfL Wolfsburg Länderspiele (Tore): 40 (3)

DFB-Frauen scheiden bei der Frauen-WM in der Vorrunde aus

Voller Euphorie und mit großer Vorfreude brachen die deutschen Frauen auf zur Weltmeisterschaft nach Australien. Der Start verlief denkbar gut und durch einen 6:0-Auftaktsieg über Marokko wurde man der Favoritenrolle gerecht. In den beiden darauffolgenden Spielen folgte dann doch die Ernüchterung, denn es gelang dem Team nicht mehr, die Leistungen abzurufen.

Gegen ein kampfstarkes Kolumbien unterlag die deutsche Mannschaft durch einen Treffer in der Nachspielzeit und geriet vor dem letzten Spiel unter Druck. Gegen Südkorea kam man nicht über ein 1:1 hinaus und da Marokko im Parallelspiel Kolumbien schlagen konnte, schieden die deutschen Frauen erstmals bei einer Weltmeisterschaft in der Gruppenphase aus.

Der Hund von Lena Oberdorf muntert sich nach dem Ausscheiden bei der Frauen-WM auf. © Instagram Lena Oberdorf; IMAGO / MIS

Große Enttäuschung bei Lena Oberdorf über Ausscheiden mit den DFB-Frauen

Lena Oberdorf ist eine der Stützen der deutschen Nationalmannschaft. Für sie war das Turnier in Australien und Neuseeland trotz ihres noch jungen Alters bereits die zweite Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Bei der WM 2019 löste sie Birgit Prinz als jüngste deutsche Nationalspielerin bei einer Weltmeisterschaft ab. Die defensive Mittelfeldspielerin suchte nach dem Ausscheiden nach Antworten.

„Wir verteidigen es halt nicht gut. Wir müssen es besser ausspielen. Wir haben bei diesem Turnier nicht gezeigt, was wir können“, erklärte die konsternierte 21-Jährige nach dem Ausscheiden. Woran es gelegen hat, wusste sie so kurz nach der Partie nicht. „Hätte ich das gewusst, hätte ich es geändert auf dem Platz. Mein Gefühl war, dass die Abstände ein bisschen zu groß waren“, suchte die ernüchterte Nationalspielerin nach einem Lösungsansatz. Ihre Gefühlswelt konnte sie indessen nicht beschreiben: „Es ist ein bisschen surreal. Man kann es gar nicht in Worte fassen.“

Hund der Familie Oberdorf sorgt für gute Stimmung trotz WM-Aus

Nach der strapaziösen Rückreise vom anderen Ende der Welt suchte Oberdorf Trost bei ihrer Familie und ihrer Lebensgefährtin. Dort wartete auch Vierbeiner der Familie Oberdorf auf die Nationalspielerin. Auf Instagram präsentierte sie ihren Followern stolz den Australian Shepard.

In ihrer Story zeigte sie sich kuschelnd mit ihrem vierbeinigen Freund. Es scheint so, als wenn sie nach dem enttäuschenden Aus bei der Weltmeisterschaft ihr Lachen zurückgewonnen und auch dank ihres Hundes Ablenkung gefunden hat. Sie posierte mit ihm vor dem Spiegel und kommentierte das Bild mit den Worten „Dream-Team“. Eine süße Aufmunterung nach der Enttäuschung in Australien. (jari)