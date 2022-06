Lena Oberdorf: Privates, Karriere, Erfolge – Alles zur deutschen Nationalspielerin

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt Lena Oberdorf, wie auch für den VfL Wolfsburg, im Mittelfeld. © IMAGO/pmk

Die Mittelfeldspielerin wurde von ihrem Bruder zum Fußball gebracht und spielt mittlerweile sowohl bei VfL Wolfsburg als auch in der Nationalmannschaft eine zentrale Rolle. Wissenswertes über Lena Oberdorfs Karriere.

München – Die am 19. Dezember 2001 in Gevelsberg geborene Lena Sophie Oberdorf gilt als eines der größten Talente im europäischen Frauenfußball. Die Mittelfeldspielerin (zentral, defensiv) spielt sowohl bei ihrem Heimverein VfL Wolfsburg als auch in der DFB-Nationalmannschaft eine zentrale Rolle. Im April 2019 spielte sie zum ersten Mal in der A-Nationalmannschaft des Deutschen Fußballbundes (DFB). 2017 wurde sie mit Deutschland U17-Europameisterin. Trotz ihres noch jungen Alters engagiert sich Lena Oberdorf für Integrationsprojekte wie z. B. dem von der ehemaligen Bundesliga-Spielerin Tuğba Tekkal ins Leben gerufenen Projekt „Scoring Girls“, bei dem geflüchtete Mädchen mit deutschen Mädchen aus sozialschwachen Familien gemeinsam auf dem Fußballplatz spielen. Über ihr Privatleben ist nichts bekannt.

Lena Oberdorf Deutsche Fußballspielerin Geburtstag 19. Dezember 2001 Geburtsort Gevelsberg Größe 1,74 Meter Position Mittelfeld Verein VfL Wolfsburg

Lena Oberdorf: Beginn ihrer Karriere

Das Talent wurde Lena Oberdorf quasi in die Wiege gelegt, denn Lena und ihr fünf Jahre älterer Bruder Tim Oberdorf sind eines von wenigen Geschwisterpaaren im deutschen Profifußball. Während der Kindheit standen gemeinsame Bolzplatzausflüge auf der Tagesordnung. „Vielleicht brauchten die auch einfach nur einen Torwart, aber er hat mich an die Hand genommen und auf den Fußballplatz gezerrt.“ Danach könnte der Karriereweg der beiden allerdings nicht unterschiedlicher sein: Während Lena schon mit 17 Jahren ihr erstes Länderspiel bestritt, hat Tim erst mit 25 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

Lena Oberdorf begann das Fußballspielen beim TuS Ennepetal, spielte danach lange bei der TSG Sprockhövel, ausschließlich in Jungenmannschaften. 2018 ging sie zur SGS Essen, wo sie für die Frauen-Mannschaft mit gerade einmal 16 Jahren in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Henstedt-Ulzburg debütierte und dabei mit einer Top-Leistung auf sich aufmerksam machte: Beim 14:0-Erfolg gelangen ihr zwei Tore. Knapp eine Woche später, am 15. September 2018, folgte im Auswärtsspiel gegen den MSV Duisburg das Debüt in der Bundesliga. Auch in dieser Partie steuerte sie zwei Treffer zum 4:0-Sieg bei. 2020 wurde sie von VfL Wolfsburg für drei Jahre unter Vertrag genommen. Der Sportliche Leiter der VfL-Frauen, Ralf Kellermann, bezeichnete Oberdorf dabei als eines der „größten Talente im weltweiten Frauenfußball“.

Lena Oberdorf: Erste Spiele im DFB-Team

Auch ihre internationale Karriere nahm schon früh Schwung auf: Am 28. Oktober 2014 debütierte Lena Oberdorf im Alter von zwölf Jahren im Nationaltrikot. Sie wurde beim 13:0-Sieg der U15-Nationalmannschaft gegen Schottland in der 41. Minute für Verena Wieder eingewechselt. Zwei Tage später erzielte sie beim 8:0-Sieg in einem weiteren Freundschaftsspiel gegen Schottland ihr erstes Tor. Im Juli 2016 nahm sie mit der U16-Nationalmannschaft am Nordic Cup teil und erreichte mit der Mannschaft den zweiten Platz hinter Norwegen. Ebenfalls 2016 gehörte sie als jüngste Spielerin zum 21-köpfigen Kader der U17-Nationalmannschaft für die WM in Jordanien und kam dort in zwei Gruppenspielen gegen Venezuela und Kamerun sowie im Viertelfinale gegen Spanien zum Einsatz, wobei ihr gegen Kamerun der Treffer zum 2:0-Endstand und gegen Spanien der Treffer zum 1:2 gelang.

2017 qualifizierte sich Lena Oberdorf mit der Mannschaft für die Jahrgangseuropameisterschaft in Tschechien und konnte diese nach einem 3:1-Finalerfolg im Elfmeterschießen gegen Spanien gewinnen. Nach dem Turnier wurde sie von der UEFA zur „Goldenen Spielerin“ gewählt. Für die U19-Nationalmannschaft bestritt sie von September 2017 bis April 2018 sechs Partien im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2018, gehörte im Sommer 2018 aber bereits zum Aufgebot der U20-Nationalmannschaft und nahm mit dieser – erneut als jüngste deutsche Spielerin – an der Weltmeisterschaft in Frankreich teil.

Lena Oberdorf: Karriere in der Nationalmannschaft

Im Dezember 2018 berief sie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für das Wintertrainingslager im Januar 2019 in Marbella erstmals in den Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Ihr Debüt gab sie am 6. April 2019 in Solna beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Schweden, als sie Turid Knaak eingewechselt wurde. Für die WM 2019 wurde sie von Voss-Tecklenburg ins deutsche Team berufen. Bei ihrer Einwechslung im ersten Vorrundenspiel gegen China ist sie mit 17 Jahren, fünf Monaten und 20 Tagen die jüngste deutsche WM-Spielerin. Ihr erstes Länderspieltor erzielte sie am 3. September 2019 in Lwiw beim 8:0-Sieg im zweiten EM-Qualifikationsspiel der Gruppe I über die Nationalmannschaft der Ukraine mit dem Tor zum 4:0 in der 54. Minute. Nur kurz schien ihr Einsatz für die Frauen-EM 2022 in England gefährdet, als sie im April 2022 im Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern München aufgrund einer starken Verstauchung im rechten Knie ausgewechselt werden musste.

Lena Oberdorf: Erfolge im Überblick

Trotz ihres noch jungen Alters sind die bis dato erzielten Erfolge von Lena Oberdorf beeindruckend:

U17-Europameisterin 2017

U16-Länderpokalsiegerin 2016 (mit der Verbandsauswahl Westfalen)

DFB-Pokalsiegerin mit dem VfL Wolfsburg 2021

Deutsche Meisterin mit dem VfL Wolfsburg 2022

Für ihre Leistungen wurde Lena Oberdorf bereits mehrmals ausgezeichnet:

2017: Goldene Spielerin der U17-Europameisterschaft

2018: Fritz-Walter-Medaille in Bronze

2019: Fritz-Walter-Medaille in Silber

2020: Fritz-Walter-Medaille in Gold