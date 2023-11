Boris Becker hat eigene Meinung zu Sané-Rot – Gegenspieler Mwene legt verbal nach

Von: Florian Schimak

Leroy Sané kassierte im DFB-Trikot seine erste Rote Karte seiner Karriere. Für „Opfer“ Philipp Mwene kommt diese aber nicht überraschend.

Wien/München – Insgesamt 402 Spiele als Profi hat Leroy Sané bereits im Alter von 27 Jahren bestritten. Nun hat er auch seine erste Rote Karte kassiert. Bitter, dass er sich diese zu einem für alle Beteiligten gänzlich ungünstigen Zeitpunkt abholte.

Aufgrund seiner überragenden Leistungen im Trikot des FC Bayern galt Sané in den vergangenen Wochen auch im Hinblick auch die EM 2024 im eigenen Land als Hoffnungsträger. Mit seiner Aktion im letzten so enttäuschenden Länderspiel des Jahres 2023 in Österreich (0:2) erwies er dem DFB-Team einen Bärendienst.

Leroy Sané Geburtsdatum: 11. Januar 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsaußen Marktwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Rot-Ausraster von Sané: Gegenspieler Mwene legt verbal nach

In der 49. Minute brannten dem Bayern-Star nach einem Zweikampf mit Gegenspieler Philipp Mwene die Sicherungen durch. Sané schlug dem Mainz-Profi nach kurzem Wortwechsel ins Gesicht. Für das „Opfer“ war dies letztlich keine Überraschung.

„Er hat ja davor schon zwei, drei Mal einfach Leute umgehauen“, sagte Mwene nach dem Spiel im Wien am Dienstagabend: „Dann ist er auch mir hinten reingelaufen. Ich habe ihn dann gefragt, was mit ihm los ist, und daraufhin ist er komplett ausgezuckt und hat mir eine gegeben“, schildert der Österreicher die Situation, die für Sané zum Debüt-Platzverweis führte.

Boris Becker hat eine andere Sicht auf die Dinge bei der Aktion von Leroy Sané, die zu dessen Platzverweise gegen Österreich führte. © IMAGO / LaPresse

Mwene über Sané-Ausraster: „Bei denen liegen ein bisschen die Nerven blank“

Sané hatte sich im Anschluss an die Partie bei der Mannschaft in der Kabine für seinen Fehltritt entschuldigt und nahm die Niederlage auf seine Kappe. Mwene äußerte eine Vermutung, warum der Flügelflitzer so reagierte: „Ich glaube, bei denen liegen ein bisschen die Nerven blank“.

Der Bayern-Star selbst hatte zugegeben, dass dies „nichts Persönliches gegen Philipp“ gewesen sei. Vielmehr war Sané gefrustet von seiner eigenen Leistung – und der gesamten DFB-Truppe.

Konsequenzen für Leroy Sané? DFB-Star drohen drei Spiele Sperre

Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm Sané nach der Partie ein wenig in Schutz („Da muss Leroy cleverer sein“) und auch DFB-Edelfan Boris Becker sprang dem Bayern-Star zur Seite. „Bitte genau Zeitlupe anschauen… wer ist zuerst aggressiv geworden … endlich haben wir Musik im Spiel“, schrieb der einstige Wimbledon-Sieger auf X (vormals Twitter) zu der Szene zwischen Sané und Mwene.

Welche Konsequenzen die Aktion für Sané haben dürfte, wird sich bald zeigen. Ihm droht eine Sperre von drei Länderspielen. Und vor dem EM im Sommer hat der Bundestrainer nicht mehr viele Gelegenheiten, um seine Elf für das Heim-Turnier zu finden. (smk)

