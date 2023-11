„Wenigstens ein Spieler mit Emotionen“: Sané-Fans feiern DFB-Star für Ausraster

Von: Jannek Ringen

Bei der Niederlage der DFB-Elf gegen Österreich verlor Leroy Sane die Nerven und sah die Rote Karte. Von seinen Fans wurde er aufgemuntert.

Wien – Die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im prestigeträchtigen Duell mit Österreich hat viele Nationalspieler, aber auch die Fans frustriert. Leroy Sané ließ seiner Wut über die schwache Leistung der DFB-Elf im Wiener Ernst-Happel-Stadion noch während der Partie freien Lauf und sah die Rote Karte.

Leroy Sane Geboren: 11. Januar 1996 (Alter 27 Jahre), Essen Länderspiel-Debüt: 13. November 2015 Länderspiele (Tore): 59 (13)

Sané verliert nach Zweikampf mit Mwene die Nerven und fliegt

Es läuft die 49. Spielminute im Wiener Ernst-Happel-Stadion und die deutsche Nationalmannschaft liegt nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 0:1 gegen Österreich zurück. An der Außenlinie entwickelt sich ein giftiger Zweikampf zwischen DFB-Star Leroy Sané und dem Mainzer Philipp Mwene, bei dem der Bayern-Spieler den Österreicher zu Fall bringt.

Sané, der von der Leistung der DFB-Elf sichtlich frustriert war, geht auf die Provokationen seitens Mwene ein, stößt seinen Gegenspieler um und trifft ihn dabei im Gesicht. Für diese Tätlichkeit sah der 27-Jährige zurecht die Rote Karte und wurde vorzeitig zum Duschen geschickt. Die Österreicher David Alaba und Marko Arnautovic versuchten ihn zu beruhigen.

Sané entschuldigt sich bei Mannschaft und Fans – Zuspruch im Netz

Dem Offensivspieler war bereits kurz danach bewusst, dass er mit der Aktion seine Mannschaft im Stich gelassen hatte. Deshalb stellte er sich nach der Partie vor seine Mitspieler und entschuldigte sich für seinen Ausraster. Wenig später folgte die öffentliche Entschuldigung via Social Media bei den Fans.

Unter einem weiteren Post, den Sané zur Ankunft bei der Nationalmannschaft absetzte, bekam er Zuspruch von seinen Followern. „Wenigstens ein Spieler mit Emotionen!“, kommentierte ein Fan das Bild. Ein weiterer schrieb, dass der 27-Jährige „einer der letzten Spieler mit Passion“ sein würde. Zudem teilten ihm mehrere mit, dass er „alles richtig gemacht“ hätte.

Sané ist in Top-Form – kann er zu einem entscheidenden Faktor bei der Euro werden?

Dass ausgerechnet Sané die Nerven verliert, wiegt für die Nationalmannschaft besonders schwer. Mit seinen Stärken im Dribbling kann er ein Unterschiedspieler sein und zeigte sich in der aktuellen Spielzeit als einer der besten deutschen Spieler. In elf Bundesligaspielen erzielte er acht Treffer und bereitet sechs weitere vor.

Julian Nagelsmann setzt große Hoffnungen in seinen Offensivspieler, der „alle Veranlagungen hat, Spiele immer entscheiden zu können“. Der Bundestrainer hofft, „dass er jetzt für sich den Schlüssel hat, diese Leistung so lange wie es geht zu bringen“. Mit Blick auf die Euro 2024 wäre es wichtig, einen Sané in Topform im Team zu haben. (jari)