Lewandowski freut sich auf „viele Emotionen“

Trainer Hansi Flick (l) und Fußball-Star Robert Lewandowski halten ihre Trophäen in den Händen. © Matthias Balk/dpa

Ein großes Wiedersehen. Robert Lewandowski trifft als Kapitän der polnischen Auswahl auf viele Bekannte in der deutschen Nationalmannschaft. Die Zeit mit dem Bundestrainer war enorm erfolgreich.

Warschau - Stürmerstar Robert Lewandowski freut sich auf das Wiedersehen mit den alten Freunden in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich habe viele Jahre im Land gespielt und ich habe mehrere Kollegen, Bekannte, Freunde in der Mannschaft“, sagte der Kapitän der polnischen Auswahl während der Vorbereitung auf das Test-Länderspiel gegen das DFB-Team an diesem Freitag in Warschau. „Auch den Trainer kenne ich sehr gut.“ Es werde „viele Emotionen geben, nicht nur sportliche, sondern auch private“.

Mit dem FC Bayern hatte der 34 Jahre alte Lewandowski während seiner langen Münchner Zeit etliche Titel und persönliche Auszeichnungen gewonnen, darunter 2020 das Triple mit dem heutigen Bundestrainer Hansi Flick als Bayern-Coach.

Während der Partie im Nationalstadion Warschau sollten die „Emotionen aber beiseitegeschoben werden“, sagte der Stürmer des FC Barcelona, der - noch als Bayern-Profi - 2020 und 2021 zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden war. Mit Borussia Dortmund war Lewandowski vor seinem Wechsel nach München zur Saison 2014/15 zweimal Meister und einmal Pokalsieger geworden.

Die kriselnde DFB-Auswahl, die am Montag in Bremen nicht über ein 3:3 gegen die Ukraine hinausgekommen war, trifft in der polnischen Hauptstadt auf ein verjüngtes polnisches Team mit einem noch relativ neuen Trainer. Der 68 Jahre alte Portugiese Fernando Santos ist seit Ende Januar im Amt. Polnischen Medien zufolge ist der Erfolgstrainer, der sein Heimatland 2016 zum EM-Titel geführt hatte, nicht besonders glücklich über die Ansetzung gegen Deutschland.

Die Partie gegen Deutschland sei „prestigeträchtig“, sagte Lewandowski. Das wichtigste Spiel sei jetzt aber die EM-Qualifikationspartie am kommenden Dienstag in Moldau. In der Gruppe E der Ausscheidungsspiele zur EM 2024 in Deutschland liegt die polnische Auswahl nach zwei Spielen auf dem zweiten Platz vor dem kommenden Gegner und hinter Tschechien. dpa