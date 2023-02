2. Liga am Sonntag: SV Sandhausen gegen Karlsruher SC unter Druck

Von: Nils Wollenschläger

Am Sonntag (19. Februar) steigt in der 2. Fußball-Bundesliga das Baden-Duell SV Sandhausen gegen Karlsruher SC. Hier finden Sie alle Infos zur Partie:

Sowohl der SV Sandhausen als auch der Karlsruher SC stecken in der 2. Bundesliga im Abstiegskampf. Im direkten Duell haben die beiden Teams am Sonntag die Chance, sich in der Tabelle Luft zu verschaffen.

SV Sandhausen gegen Karlsruher SC – im Live-Ticker von HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zur Partie.

Anstoß im BWT-Stadion am Hardtwald ist am Sonntag um 13:30 Uhr. (nwo)