Nationalspielerin Lina Magull: „Unsere Gehälter sollten steigen“

München - Lina Magull blickt neidvoll nach Spanien. Die Gegnerinnen der deutschen Nationalelf im zweiten EM-Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und DAZN) haben längst erstritten, wofür Magull und ihre Kolleginnen hierzulande vergeblich kämpfen: Mehr Geld - und zwar für alle!

„Wir sollten ab der 2. Liga so gut verdienen, dass niemand mehr nebenbei arbeiten gehen muss“, forderte Magull in der Bild-Zeitung: „Da sprechen wir von einem Mindestgehalt von 2000, 3000 Euro im Monat. So kannst du die Entwicklung im Frauenfußball nachhaltig voranbringen.“

In der spanischen Liga Primera Iberdrola ist der Wunsch nach einem Gehalt, von dem Frau leben kann, Realität. Nach über einjährigen Verhandlungen und einem Streik stand Ende 2019 ein Tarifvertrag, der ein Mindestgehalt von 16.000 Euro/Jahr inklusive Mutterschutz garantiert. Nicht ganz die Summe, die sich Magull vorstellt, aber eine „historische“ Vereinbarung, wie David Aganzo, Präsident der Spielergewerkschaft, über den Sieg für „Würde, Gleichheit und Gerechtigkeit“ sagte.

Vorher bezogen 49 Prozent der Fußballerinnen gar kein Gehalt, 31 Prozent weniger als 500 Euro/Monat. Ist die Einigung ein Vorbild für die Bundesliga? Ja, meint Martina Voss-Tecklenburg. Für die Bundestrainerin wäre ein Mindestgehalt nach spanischem Vorbild „wichtig, da immer noch nicht alle Spielerinnen Profis sind“.

Sie „brauche keine zehn oder 20 Millionen Euro im Jahr“, meinte Magull, aber „unsere Gehälter sollten steigen, damit alle - nicht nur die Nationalspielerinnen - ihren Sport professionell ausüben können.“ Die Forderung passt zum weltweiten Ruf nach „Equal Pay“, der auch in der Diskussion um die ungleichen EM-Prämien laut geworden war.

