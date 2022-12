Rücktritt vom Rücktritt: Triumphator Messi will weiter für Argentinien spielen

Von: Christoph Gschoßmann

Lionel Messi küsst den WM-Pokal: Argentinien ist Weltmeister 2022. © IMAGO / ITAR-TASS

Lionel Messi hat noch nicht genug. Der Weltmeister hat verkündet, seine Nationalmannschaftskarriere fortsetzen zu wollen. Zuvor hatte er gesagt, seine „letzte WM“ zu spielen.

Lusail/München - Aufhören, wenn‘s am Schönsten ist? Nein, das gilt wohl nicht für Lionel Messi. Der gefeierte Held von Katar will in der argentinischen Nationalmannschaft weitermachen - zumindest noch ein paar Partien. „Ich möchte noch ein paar Spiele als Weltmeister erleben“, sagte der PSG-Profi nach dem 4:2 im Elfmeterschießen des WM-Finales gegen Frankreich am Sonntagabend im Sender TyC Sports.

Spielt Weltmeister Lionel Messi bis zur Copa America 2024 für Argentinien?

„Ich liebe den Fußball, was ich tue. Ich genieße es, in der Nationalmannschaft zu sein.“ Der sechsmalige Weltfußballer Messi hatte während der Endrunde in Katar angekündigt, zumindest die kommende WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nicht mehr zu spielen. Messi drückte sich nicht genauer aus, bis zu welchem Spiel oder gar welcher Endrunde er noch für Argentinien spielen wolle. 2024 findet die Copa America statt, Weltmeister Argentinien ist Titelverteidiger des südamerikanischen Kontinentalwettbewerbs.

Nationaltrainer Lionel Scaloni würde die Fortsetzung der Karriere seines Superstars absolut begrüßen. „Wenn er weitermachen will, wird er bei uns sein“, sagte der 44 Jahre alte Weltmeister-Coach nach dem Triumph am Sonntag im WM-Finale gegen Frankreich. „Es liegt bei ihm. Es ist so eine große Freude, ihn und seine Teamkollegen zu trainieren. Alles, was er weitergibt, das ist surreal, so etwas habe ich noch nie gesehen, dass jemand so viel gibt.“ Messi war zum besten Spieler des Turniers gewählt worden und hatte im Finale zwei Treffer erzielt, sowie den ersten der argentinischen Strafstöße im Elfmeterschießen verwandelt. Bei der Siegerehrung musste er sich ein „Fliegengitter“ überziehen. (cgsc mit dpa)