Messi-Schnappschuss geht um die Welt: Ikonisches Foto auf mehreren Ebenen

Von: Stefan Schmid

Vor dem ersten Spiel als frisch gebackener Weltmeister sorgt Lionel Messi für ein ikonisches Foto, welches auf mehreren Ebenen passender nicht sein könnte.

Paris - Lionel Messi gilt als einer der besten Fußball aller Zeiten und konnte diesen Anspruch mit dem Erringen des Weltmeistertitels beim Turnier in Katar unterstreichen. Nun kehrte der Argentinier zurück in den regulären Spielbetrieb und konnte dabei sogleich einen Treffer für seinen Verein Paris St. Germain erzielen. Doch neben der fußballerischen Leistung sorgt vor allem ein Foto, das beim Aufwärmen entstand, für Begeisterung. Bei der Aufnahme scheint der Fußballgott seine Finger im Spiel gehabt zu haben und so verwundert es nicht, dass das Bild auf Instagram durch die Decke geht.

Lionel Messi trägt Pelé auf dem Shirt und den Heiligenschein auf dem Kopf. © Instagram/Tomás De Micheli

Messi mit Heiligenschein vor dem Spiel

Tomás De Micheli gelang während der Aufwärmphase vor dem Spiel zwischen Paris St. Germain und Angers SCO (2:0 für Paris) ein Bild mit einer solch hervorragenden Komposition, die einen an höhere Fußballmächte glauben lässt. Zu sehen ist Lionel Messi, der einen Heiligenschein zu tragen scheint und dazu noch das Konterfei des verstorbenen brasilianischen Fußball-Gottes Pelé auf dem Shirt trägt.

Der Heiligenschein entpuppt sich bei genauerem Hinsehen zwar als der Elfmeterpunkt im Parc des Princes, doch das tut dem beeindruckenden Bild keinen Abbruch. So verwundert es kaum, dass die Likes unter dem zugehörigen Instagram-Post die Followerzahlen von De Micheli um ein Vielfaches übersteigen. Auch diverse Sportportale auf der Plattform wurden auf den Post schon aufmerksam und reposteten fleißig, darunter ESPN Spanien mit einer Reichweite von 3,4 Millionen Followern.

Messi und Paris-Mitspieler würdigen Pelé

Die Aufwärmtrikots, die dem am 29. Dezember 2022 verstorbenen Pelé gewidmet sind, wurden von der gesamten Pariser Mannschaft getragen und transportierten neben der Abbildung des Brasilianers eine zusätzliche Botschaft. Unter dem Gesicht der brasilianischen Legende stand „Eterno rei“ – „Ewiger König“.

Zur Würdigung des verstorbenen Pelé trug die Mannschaft von PSG spezielle Aufwärmtrikots. © IMAGO/Michael Baucher

Messi selbst sorgte mit dem Treffer zum 2:0-Endstand gegen Angers auch sportlich für Schlagzeilen und spielte auch ansonsten befreit auf. Wie lange sie in Paris aber noch Freude am vielfachen Weltfußballer haben werden, ist momentan unsicherer denn je. Nicht nur, dass Messis Vertrag ohnehin am Saisonende ausläuft, nun scheint ausgerechnet der Stadtrivale von Ronaldo-Klub Al-Nassr bereits in der laufenden Transferperiode ein Angebot vorzubereiten. (sch)