Messis Frau schickt emotionale Liebes-Botschaft an ihren Lionel: „So viele Jahre gelitten“

Von: Christoph Gschoßmann

Weltmeisterlich glückliche Familie: Lionel Messi (2.v.r.) feierte nach dem WM-Titel mit seinen Liebsten. © Instagram/antonelaroccuzzo

Lionel Messi ist der gefeierte Held von Katar. Seine Frau Antonela Roccuzzo wendet sich in einer emotionalen Instagram-Botschaft an ihren Gatten.

München/Lusail - Lionel Messi ist nach Argentiniens Triumph im Finale gegen Frankreich der Mann der Stunde. Natürlich äußerte sich auch seine Frau nach dem Sieg bei der WM 2022 - bei einem Beitrag auf Instagram zerplatzt sie schier vor Stolz.

Das Foto zeigt sie so, wie sie zuvor schon Milliarden Menschen an den Fernsehgeräten sahen: Die ganze Familie inklusive der drei Söhne Thiago, Matteo und Ciro in Messi-Trikots im Stadion, unter sich das Podest der Siegerehrung, vor sich Lionels Trophäe für den besten Spieler des Turniers und im Gesicht ein Grinsen, das so schnell wohl nicht mehr weggeht.

„Hast uns gelehrt, dass wir bis zum Ende kämpfen müssen“

Antonela Roccuzzo schreibt dazu in Versalien: „Weltmeister“ und lässt viele Argentinien-Emojis folgen. „Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll ... was für einen großen Stolz wir für dich empfinden.“

Und weiter: „Danke, dass du uns gelehrt hast, niemals aufzugeben, dass wir bis zum Ende kämpfen müssen.“

Sie spricht Messis langen Weg bis zum Sehnsuchts-Titel an, der nun „endlich“ erreicht sei: „Du bist Weltmeister, wir wissen was du so viele Jahre erlitten hast, was du erreichen wolltest!“ Nun ist Messi endlich am Ziel seiner Träume - doch das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere ist dies laut jüngsten Aussagen noch nicht. (cgsc)