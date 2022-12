Lionel Messis Karriere und Familie - was wir über die argentinische Legende wissen

Teilen

Lionel Messi ist der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten. © IMAGO / Gribaudi

Lionel Messi gehört zu den größten Legenden der Sportgeschichte mit mehr Auszeichnungen als jeder andere Fußballer und einer einzigartigen Karriere. Alle Infos.

Paris – Mit Superlativen wird nicht gegeizt, wenn die Sprache auf den argentinischen Fußballer Lionel Messi kommt. Insgesamt sieben Mal wurde er als Weltfußballer des Jahres mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet und für seine Fans ist er sowieso The GOAT – The Greatest Of All Time.

Lionel Messi: Lebenslauf und Kindheit

Lionel Messi wuchs als Kind italienischer Einwanderer in einfachen Verhältnissen in der argentinischen Großstadt Rosario auf. Bereits mit vier Jahren trat der Leo genannte Junge in den örtlichen Fußballverein Grandoli ein, in dem sein Vater Jorge als Trainer aktiv war. Zwei Jahre später wechselte er in die Jugendabteilung der Profi-Mannschaft Newell’s Old Boys.

Fast hätte eine hormonell bedingte Wachstumsstörung seine Karriere als Fußballer frühzeitig beendet. Seine Eltern entschieden sich zur Auswanderung ins spanische Barcelona, um dem 13-jährigen Messi eine Hormonbehandlung zu ermöglichen und zugleich selbst der andauernden argentinischen Wirtschaftskrise zu entfliehen. Messi überzeugte den FC Barcelona bei einem Probetraining so sehr, dass er nicht nur in die Jugendmannschaft aufgenommen wurde, sondern der Verein auch die Behandlungskosten übernahm.

Lionel Messi: Karriere und Vereine des Fußballers

Beim FC Barcelona machte Lionel Messi ab 2002 Teil des sogenannten Baby Dream Teams aus, der erfolgreichsten Jugendmannschaft des Vereins aller Zeiten. Im Alter von nur 16 Jahren, vier Monaten und 23 Tagen gab der Fußballer sein Debüt in der Profimannschaft bei einem Freundschaftsspiel gegen den FC Porto. Es war der Beginn einer fast lebenslänglichen Beziehung. Am 24. Juni 2008, seinem 18. Geburtstag, unterzeichnete Messi seinen ersten Profivertrag beim FC Barcelona und sollte den Katalanen insgesamt 13 Jahre erhalten bleiben. In dieser Zeit gewann er mit ihnen zehnmal die spanische Meisterschaft und viermal die Champions League.

Entsprechend groß war der Aufruhr, als Lionel Messi 2021 seinen Abschied vom FC Barcelona nach insgesamt 778 Pflichtspielen bekannt gab. Mit 34 Jahren wechselte er zum französischen Topklub Paris Saint-Germain.

Lionel Messi und die argentinische Nationalmannschaft

2005 debütierte Messi beim Spiel gegen Ungarn in der argentinischen Nationalmannschaft und nahm 2006 in Deutschland an seiner ersten Weltmeisterschaft teil. Anschließend etablierte er sich als Stammspieler und mit seiner Torgefährlichkeit als wichtige Stütze des Teams. Seine größten Erfolge waren der Gewinn der olympischen Goldmedaille 2008 in China und der Copa America 2021 in Brasilien.

Die größten Auszeichnungen

Kein anderer Fußballer wurde im Laufe seiner Karriere mit so vielen Auszeichnungen belohnt wie Lionel Messi. Ein Auszug der wichtigsten Preise:

7x Weltfußballer des Jahres (Ballon d’Or)

6x FIFA-Weltfußballer des Jahres

11x Argentiniens Fußballer des Jahres

6x bester Spieler der spanischen Liga

diverse Preise als Weltsportler des Jahres

Dazu ist er mit 672 Toren in 778 Pflichtspielen Rekordspieler und gleichzeitig Rekordtorschütze des FC Barcelona sowie mit 90 Toren in 164 Spielen Rekordtorschütze Argentiniens und ganz Südamerikas.

Familie und Privatleben des Fußballers

2017 heiratete Lionel Messi in seiner Heimatstadt Rosario seine Freundin Antonella Roccuzzo, mit der er drei Söhne hat. Er engagiert sich im sozialen Bereich und betreibt mit der Leo Messi Foundation seine eigene Stiftung für bedürftige Kinder. Seit 2010 ist er als Botschafter für die UNICEF aktiv.

Er stand im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „Messi“, der seine einzigartige Karriere als Fußballer erzählt, und der kanadische Cirque du Soleil widmete ihm mit „Messi 10“ eine eigene Zirkusshow, die selbstverständlich in Barcelona uraufgeführt wurde.