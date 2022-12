Messi und die bizarre Siegerehrung – Arabische Welt kann Kritik nicht verstehen: „Nicht anders als damals bei Pelé“

Von: Florian Schimak

Teilen

Das Bild von Lionel Messi in der Bischt bei der WM-Siegerehrung ging um die Welt. Die Kritik daran findet im arabischen Internet wenig Verständnis.

München/Lusail – Es war der Moment, auf den Lionel Messi sein ganzes Leben gewartet hat. Er, den WM-Pokal in den Nachthimmel reckend und tausende Fans im Stadion, auf den Straßen und vor dem TV-Bildschirmen zu Hause, die ihm dabei zujubeln. Er, der Weltmeister, der sich und die ganze argentinische Nation mit dem Sieg im spektakulären Finale (4:2 i.E. gegen Frankreich) bei der WM 2022 glücklich gemacht hat.

Name: Lionel Andres Messi Cuccutini Geburtsdatum: 24. Juni 1987 (35 Jahre) Verein: Paris Saint-Germain (seit 2021) Position: Rechtsaußen Länderspiele (Tore): 172 (98)

WM 2022: Lionel Messi bekommt bei Siegerehrung Bischt überreicht

Dieser Moment sollte ein ikonischer werden. Am Ende wurde es ein bizarrer. Katars Staatsoberhaupt Emir Tamim bin Hamad Al Thani hatte Messi just in dem Moment das transparente Edelgewand namens Bischt umgelegt, als dieser den WM-Pokal in Empfang nehmen sollte.

Klar, dass solch eine Aktion nicht unkommentiert bleibt. Vor allem im Westen wurde kritisiert, dass die Jubelbilder der Argentinier nach ihrem Sieg gegen Frankreich damit nicht mehr nur den neuen Weltmeistern gehörten – sondern auch dem Gastgeberland. Aber gut, diese WM hatte nun mal eher einen Werbezweck, denn einen sportlich-geschichtlichen Hintergrund.

Lionel Messi trug bei der Siegerehrung eine Bischt. Gianni Infantino (r.) und den Emir von Katar freut‘s. © IMAGO/Laci Perenyi

Lionel Messi und der WM-Skandal: Arabisches Internet versteht Kritik nicht

In der arabischen Welt konnte man die Kritik an der Bischt-Übergabe allerdings nicht nachvollziehen. In den sozialen Netzwerken haben User mit Verwunderung darauf reagiert und dabei prominente Vergleiche gezogen. „Als Mexiko im Jahr 1970 die Weltmeisterschaft ausgerichtet hat, ließen sie den Titelverteidiger Pelé einen mexikanischen Hut tragen“, schrieb ein Fan auf Twitter. Damals hätten die Medien das als „Verwirklichung der Fußballbotschaft“ bezeichnet.

Ein anderer Nutzer kommentierte: „Wenn Araber ihrem Gast einen Bischt schenken, ehrt ihn das und ist ein Zeichen der Dankbarkeit, und das Ganze ist nicht wirklich anders als Pelé, der 1970 einen mexikanischen Hut trug.“

Messi und die bizarre Siegerehrung: „Nicht anders als damals bei Pelé“

Zugegeben, das Gewand, welches Messi – eher wenig glücklich dreinblickend – am Sonntagabend übergestreift bekam, ist hierzulande eher selten zu sehen. Was hat es eigentlich damit auf sich? Ein Bischt ist ein traditioneller Umhang, den Männer in den Golfstaaten und im Iran zu besonderen Anlässen anziehen.

Bei der Siegerehrung im Juni 1970 bei der WM in Mexiko trug Pelé nach dem Titelgewinn einen Sombrero – einen für Mexiko typischen breitkrempigen Hut. Brasilien gewann damals bei der WM 4:1 im Finale gegen Italien. Fotos aus der Zeit zeigen, wie die Fußball-Ikone mit dem Hut auf seinem Kopf von begeisterten Fans zur Pokal-Übergabe getragen wird. Kritik damals? Vielleicht aufgrund fehlender sozialer Medien nicht vorhanden.

WM-Rekorde: Die Spieler mit den meisten Einsätzen Fotostrecke ansehen

WM 2006: Fabio Cannavaro in der Lederhose?

Apropos Italien. Spannend, wäre zu wissen, wie die Welt reagiert hätte, wenn Fabio Cannavaro 2006 den WM-Pokal in einer Lederhose in den Berliner Nachthimmel hätte recken müssen. (smk/dpa)