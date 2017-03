Live-Ticker: Auslosung der Halbfinals im DFB-Pokal

Wer holt am 27. Mai in Berlin den DFB-Pokal?

München - Die letzten vier Teilnehmer im DFB-Pokal 2016/17 warten gespannt auf ihre Gegner im Halbfinale. Wir berichten am Mittwoch im Live-Ticker von der Auslosung.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Auslosung des Halbfinales im DFB-Pokal 2016/17! Vier Mannschaften sind noch im Rennen und warten auf ihren Gegner, den es auf dem Weg zum Endspiel zu schlagen gilt. Die beiden Halbfinals werden am Dienstag, den 25.04. und am Mittwoch, den 26.04. ausgetragen, das Finale steigt am 27.05. im Olympiastadion Berlin.

Die Runde der letzten vier Mannschaften wird im Anschluss an das letzte ausgetragene Viertelfinale am Mittwochabend zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 im „Sportschau Club“ im Ersten ausgelost. Ex-Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer wird die Ziehung vornehmen.

Besonderes Los „Lotte/Dortmund“ im Topf

Nach der Absage des Duells zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund steht die Auslosung unter einem besonderen Stern. Im Lostopf wird eine Kugel mit der Aufschrift „Lotte/Dortmund“ enthalten sein. Sollte diese Kugel als Gastteam gezogen werden, stünde die genau Ansetzung noch nicht fest. Denn sollte Lotte das Halbfinale erreichen, so hätte der Drittligist garantiert Heimrecht.

Diese Spiele waren fürs Viertelfinale angesetzt.

Spieltermin Heim Gast Erebnis 28.02., 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0) 28.02., 20:45 Uhr Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund abgesagt 01.03., 18:30 Uhr Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach -:- (-:-) 01.03., 20:45 Uhr FC Bayern München - FC Schalke 04 -:- (-:-)

