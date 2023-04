Live-Ticker: Leverkusen mit zwei Änderungen im Viertelfinale der Europa-League

Von: Johannes Skiba

Für Bayer Leverkusen geht es in Brüssel gegen St. Gilloise in der Europa League um die Qualifikation für das Halbfinale. Im Live-Ticker blicken wir auf die Highlights der Partie.

Union St. Gilloise - Bayer Leverkusen -:-

Aufstellung Union St. Gilloise: Moris - Machida, Burgess, Kandouss- Lapoussin, Teuma (C), Lynen, Amani, Niewkoop - Boniface, Vertessen Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky (C) - Hincapie, Tah, Tapsoba - Bakker, Andrich, Amiri, Frimpong - Wirtz, Diaby - Hlozek Tore: -

Update vom 20. April, 20:16 Uhr: Mit zwei Änderungen im Vergleich zum Hinspiel geht Bayer Leverkusen in das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Union St. Gilloise. Weltmeister Exequiel Palacios ist nicht rechtzeitig fit geworden und steht nicht im Kader. Für ihn rückt Nadiem Amiri in der Startaufstellung. Außerdem sitzt Amine Adli nur auf der Bank. Für ihn steht wiederum Adam Hlozek in der Startelf. Wirtz und Diaby werden somit anders als vergangene Woche als offensive Mittelfeldspieler hinter der tschechischen Sturmspitze agieren. Bei den Belgiern gibt es nur eine Veränderung im ersten Aufgebot. Abwehrmann Machida rückt für Siebe Van Der Heyden in die defensive Dreierkette.

Erstmeldung vom 20. April, 18.48 Uhr: Anderlecht – Durch das gestrige Ausscheiden des FC Bayern München in der Champions-League ist Bayer Leverkusen der letzte deutsche Teilnehmer in den europäischen Wettbewerben. Die Rheinländer korrigiert aktuell ihre enttäuschende Hinrunde. In der Bundesliga ist die „Werkself“ in der Rückrunde-Tabelle auf Rang vier. Seit wettbewerbsübergreifend elf Partien ist das Team von Xabi Alonso nicht mehr besiegt worden. Durch den Sieg gegen Bayern München sorgte Leverkusen sogar für die Entlassung von Julian Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister. Hält der Lauf auch in der Europa League weiter an?

Wird Florian Wirtz in der Europa League erneut zu Bayer Leverkusens Helden? © imago/Sven Simon

Europa League live: Hält die Abwehr von Bayer Leverkusen Unions Boniface Offensivwucht stand?

Im Hinspiel gegen die Belgier von Union St. Gilloise Florian Wirtz, der sich in einer herausragenden Verfassung befindet, sorgte mit seinem späten Treffer zum 1:1-Ausgleich, sodass die Ausgangssituation für das Rückspiel nun vielversprechend ist. Dennoch ist Bayer von den Belgiern gewarnt. Angreifer Victor Boniface sorgte mit seinem sechsten Turniertreffer für den Führung.

Zusammen mit Marcus Rashford steht der 22-jährige Nigerianer, an dem auch Eintracht Frankfurt interessiert sein soll, an der Spitze der Torschützenlist der Europa League. Für den durchsetzungsstarken Angreifer benötigt Bayer einen Plan, um das nächste Tor von Boniface zu verhindern. Gelingt dies der Elf von Alonso und zeigt sich die Mannschaft weiter stabil und spielfreudig, ist der Einzug in die Runde der letzten vier des Wettbewerbs absolut realistisch. Der Gewinner dieser Partie trifft im Halbfinale entweder auf Feyenoord Rotterdam oder José Mourinhos AS Roma. (jsk)