Türkgücü gegen TSV Rain LIVE: Klappt‘s jetzt auch mit dem ersten Heimsieg?

Von: Boris Manz

Im Herrenbereich angekommen: Türkgücüs-Nachwuchstalent David Kébé durfte in den letzten sieben Pflichtspielen von Beginn an auflaufen. (Hier gegen 1860 München im Toto-Pokal) © Imago/MIS

Am 12. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt Türkgücü München den TSV Rain im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

Türkgücü München ist das heimschwächste Team der Liga (nur zwei Spiele): Gelingt nun der erste Heimsieg?

ist das der Liga (nur zwei Spiele): Gelingt nun der erste Heimsieg? Durch die Siege in Ansbach und Eichstätt haben die Münchner die Abstiegsränge verlassen : Kann man mit einer Serie doch nochmal oben angreifen?

in Ansbach und Eichstätt haben die Münchner die : Kann man mit einer Serie doch nochmal oben angreifen? Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr: Wir berichten im Live-Ticker.

München - Nach zehn Spieltagen spielte Türkgücü München erst zwei Mal zu Hause. Anfang August gab es ein 0:0 gegen die Würzbürger Kickers und zehn Tage später verlor Türkgücü mit 0:1 gegen die Reserve des 1. FC Nürnbergs. Damit ist die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in dieser Saison noch ohne Heimsieg und ohne Heimtor. Gegen den TSV Rain will Türkgücü jetzt die ersten Heimtore und den ersten Heimdreier der Saison 2022/23 mitnehmen.

In den vergangenen beiden Ligaspielen zeigte sich der Absteiger von seiner besten Seite und gewann sowohl das Spiel gegen Aufsteiger Ansbach als auch zuvor gegen Eichstätt. Durch die beiden Siege hat die Kayabunar-Elf erstmals seit Wochen die Abstiegsränge verlassen und hat mit 14 Punkten nach zehn Spieltagen sogar noch die Chance oben anzugreifen. Dafür muss aber selbstverständlich ein Sieg gegen den TSV Rain drin sein.

Türkgücü-Talent Kébé drängt sich auf: „Das ist eine Riesengelegenheit - mit 19 in der Regionalliga zu spielen“

Der neue Weg von Türkgücü München vermehrt auf eigene lokale Talente zu setzen, scheint sich schon nach kürzester Zeit gelohnt zu haben. Mit David Kébé macht ein 19-Jähriger Verteidiger aus der Türkgücü-Schmiede auf sich aufmerksam. In den letzten fünf Spielen spielte er fast immer über die volle Distanz. „Ich freue mich über jede Spielminute und ich weiß, das ist eine Riesengelegenheit für mich, mit 19 in der Regionalliga zu spielen,“ sagt Kébé selbst. Am Samstag wird er nun verhindern müssen, dass der TSV Rain zu Toren kommt.

Und genau damit haben die Rainer aktuell Probleme: Der TSV stellt mit nur sieben Toren nach zehn Spielen zusammen mit der SpVgg Greuther Fürth II die schwächste Offensive der Liga. Die letzten drei Spiele hat die Truppe von Trainer Martin Weng verloren und zuletzt war man gleich zwei Mal torlos geblieben. Nach dem 0:1 vergangene Woche gelobte Weng Besserung: „Das ist gerade keine schöne Phase, aber da werden wir wieder herauskommen.“ (Boris Manz)