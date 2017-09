Live-Ticker: Viel geht schief für RBL im Hexenkessel von Besiktas

Der zweite Auftritt in der Champions League führt RB Leipzig nach Istanbul. Bei Besiktas erwartet die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl ein Hexenkessel. Hier geht‘s zum Live-Ticker!

Besiktas Istanbul - RB Leipzig 2:0 (2:0)

Besiktas: Fabricio - Medel, Pepe, Tosic, Caner - Özyakup, Hutchinson - Quaresma, Talisca, Babel - Tosun Leipzig: Gulacsi - Ilsanker, Orban, Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Augustin, Werner Schiedsrichter: Sergej Karasew (Russland) Tore: 1:0 Babel (11.), 2:0 Talisca (44.)

45. Minute: HALBZEIT! Der türkische Meister lauerte auf seine Konterchance und beweist auch im zweiten Spiel äußerste Kaltschnäuzigkeit. Währenddessen pfeift Schiri Karasew zur Halbzeit, jetzt müssen sich die Gäste erstmal sammeln.

44. Minute: Toooooor! Besiktas schlägt erneut zu. Quaresma schlägt die Flanke von rechts, Ilsanker schlägt etwas und Talisca köpft über Gulacsi hinweg mittig in die Maschen zum 2:0 für die Türken.

42. Minute: Tosun prüft Gulacsi, der nach längerer Auszeit mal wieder eingreifen muss. Souverän und mit einem kleinen Hecht befördert er den Ball weg vom Gehäuse.

41. Minute: Ist das Taktik? Besiktas lässt sich zurückfallen und überlässt den Gästen die Murmel. Leipzig hat nun das Geschehen an sich gerissen und Keita - der trotz Verwarnung und mehreren Fouls immer noch im Spiel ist - fungiert als Strippenzieher.

37. Minute: Die Drangperiode der Türken ist vorbei! Der Bundesligist hat das Geschehen im Vodafone-Park längst an sich gerissen. Die Auswechslung von Werner lässt sich Leipzig bislang nicht anmerken.

34. Minute: Wahnsinn! Jetzt kommt raus, dass Werner in Wahrheit signalisierte, dass er selbst nicht mehr weitermachen kann, weil er sich scheinbar verletzt hat. Umgehend wird Klostermann für den Stürmer eingewechselt. Ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis auch noch Keita runter muss?

32. Minute: Kuriose Szene auf dem Spielfeld! Eigentlich will Trainer Hasenhüttl den rotgefährdeten Keita runternehmen. Stürmer Werner gibt dem Coach allerdings zu verstehen, dass Keita noch weitermachen möchte. Wenn das mal nicht ins Auge geht... Ehe ich das schreibe, leistet sich Keita schon wieder ein Foul! Da sollte Hasenhüttl jetzt reagieren.

28. Minute: Beide Teams verzeichnen aktuell je drei Torversuche. Nachdem Besiktas zu Beginn dominant war, sind die Spielanteile mittlerweile ausgeglichen.

25. Minute: Keita wandelt schon früh auf den Spuren eines Platzverweises. Kurz nachdem er Quaresma mit einer Attacke zu Fall bringt und die Gelbe Karte sieht, leistet sich der Mittelfeldmann schon wieder ein Foulspiel. Jetzt sollte er besser aufpassen. Trainer Hasenhüttl reagiert und lässt draußen Klostermann aufwärmen.

21. Minute: Die Gäste haben sich von dem frühen Gegentor erholt, finden allerdings noch keinen Zugang zum Strafraum. Und ehe ich dies schreibe, gelingt Sabitzer Abschluss Nr. 2 in dieser Partie für RB Leipzig.

17. Minute: Erkin unterbindet einen Konter der Leipziger und legt Keita. Daraufhin bekommt der Spieler der Gastgeber den Gelben Karton. Das ist jedoch nicht der erste der Partie. Kurz vor dem Treffer durch Babel sah Leipzigs Kapitän Orban bereits Gelb. Der hatte Tosun gelegt.

11. Minute: Tooooor! Und da hat es schon geklingelt! Schuld sind zwei ehemalige Bundesligaprofis: Der Ex-Frankfurter Tosun geht auf links durch und bringt die Hereingabe in den Rückraum des Leipziger Strafraums. Dort steht der ehemalige Hoffenheimer Angreifer Babel ziemlich verwaist und versenkt die Kugel links unten im Kasten von RasenBallsport Leipzig.

10. Minute: RBL versucht mit großer Intensität, Istanbuls Spielfluss zu unterbinden. Mit zahlreichen Fouls stören die Gäste den Aufbau der Hausherren. Es ist spannend, ob Schiedsrichter Karasew daraufhin bald ein Zeichen setzt!

5. Minute: Gulacsi musste bereits eingreifen, kann jedoch sicher klären. Kurze Zeit später zeigt der Leipziger Upamecano, dass er trotz seiner 18 Jahre schon ganz schön abgezockt ist, als er einen Sturmlauf der Istanbuler beendet, indem er den Ball abblockend ins Toraus kullern lässt.

3. Minute : Zu Beginn liefern sich die beiden Mannschaften einen ziemlich harten Kampf im Mittelfeld. Keita setzt ein Ausrufezeichen und legt Talisca. Das hätte gut und gerne auch Gelb geben können.

20:45 Uhr: Anpfiff - die Partie läuft! Leipzig begeht den Anstoß.





20:42 Uhr: Die Teams kommen aus dem Tunnel. Die heimischen Fans laufen zu Hochtouren auf. (Fast) alle im Stadion wollen die Champions-League-Punkte 4, 5 und 6 einfahren. Ob die Leipziger da mitmachen? Die legendäre Hymne ertönt und die Spieler stehen Spalier.

20:37 Uhr: Wussten Sie es? 2016 wurde in der neuen Arena von Besiktas ein Dezibel-Rekord (141) aufgestellt! Da bekommen wir doch glatt eine Vorstellung, was den Bundesligisten heute Abend in etwa erwartet...

20.30 Uhr: Wie erwartet erwartet RB Leipzig in Istanbul ein Hexenkessel. Knapp 40.000 frenetische Fans dürften kaum etwas unversucht lassen, um ihre Mannschaft zum Sieg zu schreien.

20.22 Uhr: Die Türken warten unter anderem mit den Ex-Bundesligaprofis Babel (Ex-Hoffenheim) und Tosun (Ex-Frankfurt) auf. Außerdem am Start: Ex-Real-Madrid-Star Pepe, der seine Fußballschuhe nun für den Klub vom Bosporus schnürt.

20.16 Uhr: Die Aufstellungen des Duells zwischen Besiktas und Leipzig sind da. Die Gäste von RB gehen mit dem Sturmduo Augustin / Werner an den Start. Trainer Hasenhüttl setzt gegen die Türken auf ein 4-4-2-System. Die Doppel-Sechs besetzen wenig überraschend die Protagonisten Keita und Demme.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zur zweiten Champions-League-Partie von RB Leipzig! Die Bullen treten in Istanbul gegen Besiktas an. Nach dem Auftakt-Remis am ersten Gruppenspieltag zuhause gegen Monaco peilen die Leipziger auch in der türkischen Metropole zumindest einen Punktgewinn an. Ob‘s gelingt, erfahren Sie hier im Live-Ticker!

Vorbericht

Alles andere als ein Spaziergang wird das Auswärtsspiel von RB Leipzig bei Besiktas in Istanbul. Seit dem 5. Februar haben die Türken im eigenen Vodafone Park nicht mehr verloren, die Stimmung im ausverkauften und sicherlich aufgeheizten Hexenkessel wird eine zusätzliche Bewährungsprobe für die international wenig erfahrene Bundesliga-Truppe. „Die Atmosphäre wird Wahnsinn werden“, prophezeite RB-Kapitän Willi Orban. „Wir fahren da aber nicht hin, um nur das Stadion zu sehen“, betonte Teamkollege Diego Demme vor dem Duell gegen den türkischen Meister.

Mut sollten den Leipzigern die bisherigen Auftritte deutscher Teams bei Besiktas machen: Im November 2009 gewann der VfL Wolfsburg in Istanbul 3:0, im November 1997 der FC Bayern 2:0, im September 1989 Borussia Dortmund 1:0. „Wir werden alles tun, um uns bestmöglich zu präsentieren, auch wenn es definitiv schwer wird“, meinte Orban.

Auf knüppelharte Duelle muss sich Leipzigs Erfolgsversicherung Timo Werner gefasst machen: In Europameister Pepe spielt ein Routinier in der Besiktas-Abwehr, der bei aller eigenen Kompromisslosigkeit auch alle Tricks und Nickeligkeiten drauf hat. Werners Vorteil: Der RB-Stürmer ist mit 21 Jahren 13 jünger als der Portugiese und sollte mit seinem Blitzantritt dem 1,88-Meter-Manndecker schnell einen Schritt voraus sein.

Personelle Experimente wird Hasenhüttl nach seinen Rotationstagen in Istanbul sicher nicht wagen. Hinter dem Einsatz von Naby Keita steht ebenso noch ein Fragezeichen wie hinter dem von Kevin Kampl.

Mit einem Sieg könnte RB nach dem zweiten Spieltag sogar die Führung übernehmen. Die Leipziger hatten im ersten Champions-League-Spiel der jungen Vereinsgeschichte ein 1:1 gegen die AS Monaco in der Red Bull Arena erzielt, Besiktas feierte allerdings einen 3:1 beim ehemaligen Titelträger FC Porto.

