Live-Ticker: Erste Doppelchance! Dänen machen Druck

Die Trainer von Dänemark und Irland sind sich freundschaftlich sehr verbunden. Doch in den Playoffs der WM-Qualifikation ruht die Freundschaft. Das Hinspiel der beiden Teams gibt‘s hier im Live-Ticker!

Dänemark - Irland 0:0 (-:-)

Dänemark: Schmeichel - Larsen, Bjelland, Kjaer, Ankersen - Delaney, Eriksen, Kvist - Sisto, Cornelius, Jørgensen Irland: Randolph - Ward, Clark, Duffy, Christie - Arter, Hendrick - McClean, O‘Dowda, Brady - Murphy Schiedsrichter: Milorad Mažić (Serbien) Tore: -

10. Minute: Die erste dicke Chance des Spiels! Dänemark startet einen Musterangriff, beteiligt war Kjaer auf der linken Außenbahn. Der Ex-Wolfsburger bringt den Ball zu Stryger Larsen und der zieht gleich ab. Den Abpraller schießt Teamkollege Cornelius aus etwa zehn Metern ziemlich zentral auf Keeper Randolph. Der kann mit Mühe den Ball parieren.

1. Minute: Die Partie läuft! Gutes Omen für die Dänen? Schiri Mažić hatte bereits die 4:0-Gala in der Gruppenphase gegen Tabellenführer Polen geleitet.

20.44 Uhr: Die Anhänger hier in Kopenhagen sind heiß! Die Mannschaften befinden sich auf dem Spielfeld und dazu wird noch ein Feuerwerk abgebrannt. Die Rahmenbedingungen für einen unterhaltsamen Fußballabend sind geschaffen!

20.31 Uhr: Und wie sieht es bei den Iren aus? Die Formation der Insel-Kicker sagt wohl den meisten deutschen Fußball-Fans eher weniger etwas. Mittelfeldspieler McClean ist einer der herausragenden Protagonisten und zeichnete zuletzt im Gruppenspiel gegen Wales für das entscheidende Siegtor verantwortlich, welches den bei der EM 2016 noch überragenden Walisern das Aus in der WM-Quali bescherte.

20.18 Uhr: In Kürze wird das letzte der vier Playoff-Hinspiele für die Teilnahme an der WM 2018 angepfiffen. Auf Seiten der Hausherren finden wir dabei so manchen prominenten Namen: Während sich der Leipziger Yussuf Poulsen zuerst einmal auf der Bank wiederfindet, startet der Bremer Thomas Delaney für die Dänen von Beginn an. Im Tor der steht Kasper Schmeichel, der 2016 mit Leicester City die englische Meisterschaft feiern durfte. Auch im Mittelfeld kommt ein Premier-League-Star zum Einsatz. Christian Eriksen von Tottenham zieht bei den Dänen in der Zentrale die Fäden. Ex-Bundesligaspieler Simon Kjaer steht in der Innenverteidigung, während Defensivkollege Jannik Vestergaard aus Mönchengladbach erstmal auf der Bank sitzt.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum WM-Playoff-Hinspiel zwischen Dänemark und Irland! Das letzte WM-Playoff-Hinspiel steigt am Samstagabend um 20.45 Uhr - alle Infos zur Partie gibt‘s hier!

Vorbericht

In der WM-Qualifikationsgruppe E war für die Dänen nicht mehr drin als Platz 2 - zu stark waren insgesamt die Auftritte des Gruppenersten aus Polen mit ihrem Rekordtorjäger Robert Lewandowski. Doch nun hat die Mannschaft von Coach Aage Hareide die Chance, über die Playoffs doch noch das Ticket für die Endrunde 2018 in Russland zu lösen. Allerdings ist die Statistik gegen die irische Auswahl negativ. 13 Mal trafen die beiden Nationalmannschaften bislang aufeinander - nur drei Siege stehen auf Dänemarks Habenseite, fünf Mal entschied Irland das Duell für sich. Doch nicht nur wegen seiner zahlreichen Bundesliga-Profis wie etwa Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Thomas Delaney (Werder Bremen) oder Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach) ist „Danish Dynamite“ leicht favorisiert.

Doch die Iren werden alles in die Waagschale werfen, um sich nach 2002 endlich wieder mal für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Martin O‘Neill hat jedoch Respekt vor den Dänen, mit deren Trainer Hareide ihn eine enge Freundschaft aus gemeinsamen Spielertagen bei Manchester City und Norwich City verbindet. "Ich habe mir die Gruppenspiele der Dänen angesehen. Insbesondere wenn ich an das 4:0 gegen Polen denke, ist ja klar, dass wir vor einer sehr schweren Aufgabe stehen. Die Dänen sind Favorit auf das Weiterkommen, und zwar zu recht. Insbesondere im Angriff ist Dänemark sehr stark besetzt und mit Eriksen haben die Dänen einen fantastischen Spielmacher. Er gibt bei Tottenham den Takt vor und hat sich auf seiner Position zu einem der Besten der Welt entwickelt."

Hareide gibt das Lob für die Mannschaft seines Freundes zurück: „Ich denke, dass der Zusammenhalt bei den Iren sehr deutlich und für das Team auch sehr wichtig ist. Sie haben es gemeinsam zur EURO geschafft und dort gut abgeschnitten. Eine solche Erfahrung erzeugt einen sehr starken Zusammenhalt. Und das kann man jetzt auf dem Spielfeld sehen. Sie halten zusammen, sie kämpfen zusammen und ihr Teamgeist zählt zu den besten in Europa. Wir wissen, dass es gegen die Iren ein echter Kampf wird."

Hintergrund

Neben Gastgeber Russland haben sich Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien und Island als Gruppensieger qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten Schweiz, Italien, Kroatien, Dänemark, Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland ermitteln vom 9. bis 14. November in Playoff-Spielen vier weitere Teilnehmer.