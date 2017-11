Live-Ticker SWE vs. ITA: Trotzen die Schweden Immobile und Co.?

Die Squadra Azzurra nicht bei der WM 2018 dabei? Eigentlich kaum vorstellbar. Doch Schweden will in den Playoff-Spielen den Italienern das Ticket für Russland 2018 wegschnappen. Wir berichten vom Hinspiel im Live-Ticker!

Schweden - Italien -:- (Heute, 20.45 Uhr in Stockholm)

Schweden: Olsen - Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg - Toivonen, Berg Italien: Buffon - Chiellini, Bonucci, Barzagli - De Rossi, Parolo, Verratti - Darmian, Candreva - Belotti, Immobile Schiedsrichter: Cüneyt Çakır (Türkei) Tore: -

20.08 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind da. Bekommen wir heute ein offensiv geführtes Duell zu sehen? Die Schweden agieren in einem 4-4-2, das durchaus angriffsfreudig vorgetragen werden kann. Zwei Bekannte aus der Bundesliga treiben das Vorwärtsspiel der Hausherren an: Hamburgs Ekdal und der Leipziger Forsberg. Im Gegenzug setzen die Italiener auf ein 3-5-2-System. Die Flügelspieler Darmian und Candreva könnten auf den Außenbahnen den Weg zum Torerfolg suchen. Sturmspitze ist der Ex-Dortmunder Immobile, der sich in der Form seines Lebens befindet.

+++Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum WM-Playoff-Hinspiel zwischen Schweden und Italien*! Das dritte WM-Playoff-Hinspiel steigt am Freitagabend um 20.45 Uhr - alle Infos zur Partie gibt‘s hier!

Vorbericht

Die Schweden ließen in der Qualifikationsgruppe A dank der besseren Tordifferenz die Niederlande hinter sich und mussten nur Gruppensieger Frankreich den Vortritt lassen. Doch vor einer Teilnahme an der Endrunde in Russland im kommenden Sommer steht noch eine hohe Hürde - Gegner Italien ist der vielleicht dickste Brocken in den Playoff-Begegnungen.

"Italien ist der Favorit, aber wir haben ein gutes Gefühl im Team", sagte Schwedens Torjäger Marcus Berg. "Wir glauben daran, dass wir es zur Weltmeisterschaft schaffen können." Und sollten es die Nordeuropäer tatsächlich schaffen, so Berg, "wird damit ein Traum wahr. Ich und viele meiner Mannschaftskameraden denken und reden immer noch über die Weltmeisterschaft 1994, bei der Schweden Dritter wurde“. Schweden-Coach Janne Andersson warnte bereits nach der Playoff-Auslosung vor der Squadra Azzurra: „Der italienische Fußball ist historisch gut, mit individuell starken Spielern.“

Die Italiener hatten in Gruppe G das Nachsehen gegenüber Spanien. Nationaltrainer Gian Piero Ventura weiß: „Für uns zählt nur, zur WM zu fahren. Meine Mannschaft strahlt eine große Überzeugung und Ernsthaftigkeit aus. Die Spieler werden alles dafür geben.“

Hintergrund

Neben Gastgeber Russland haben sich Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Spanien, England, Frankreich, Belgien, Polen, Serbien und Island als Gruppensieger qualifiziert. Die acht Gruppenzweiten Schweiz, Italien, Kroatien, Dänemark, Nordirland, Schweden, Irland und Griechenland ermitteln vom 9. bis 14. November in Playoff-Spielen vier weitere Teilnehmer.

