Live-Ticker: Schweiz geht mit Vorsprung in Heimspiel gegen Nordirland

Die Schweiz geht als klarer Favorit in das Rückspiel des Playoff-Duells mit Nordirland. Die erste Partie gewannen die Eidgenossen mit 1:0. Hier gibt es den Live-Ticker zum Spiel in Basel.

Schweiz - Nordirland -:- (-:-), Sonntag um 18 Uhr in Basel

Schweiz: --- Nordirland: --- Schiedsrichter: Felix Brych Tore: ---

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum Playoff-Rückspiel der WM-Qualifikation zwischen der Schweiz und Nordirland. Die Partie beginnt am Sonntag um 18 Uhr im Baseler St. Jakob-Park.

Vorbericht

Am vergangenen Donnerstag stellten die Schweizer mit ihrem 1:0 in Belfast die Weichen ganz klar auf elfte WM-Teilnahme. Nachdem der Nordire Corry Evans den Ball im Strafraum an die Hand bekommen hatte, ließ sich der ehemalige Wolfsburger Ricardo Rodriguez nicht lange bitten und verwandelte den verhängten Elfmeter sicher zum Sieg.

Der Pfiff des rumänischen Referees Ovidiu Hategan sorgte im Lager der Briten für Ärger. Jonny Evans, Bruder des Unglücksraben, verglich die Szene mit dem übersehenen Handspiel von Frankreichs Thierry Henry vor dem entscheidenden Treffer in den Playoffs zur WM 2010 gegen Irland: „Diese Entscheidung war schlimmer als bei Henry. Es ist ein Unterschied, wenn er etwas übersieht. Hier hat er etwas gesehen, was gar nicht passiert ist.“

Corry Evans ist nach der obendrein verhängten Gelben Karte für die Partie im Baseler St. Jakob-Park auch noch gesperrt. Der Zweitliga-Profi aus England wird dennoch vor Ort mitzittern: „Ich bin absolut enttäuscht, aber das Spiel in Basel ist noch wichtiger. Ich werde dort sein und die Jungs unterstützen.“

Torschütze Rodriguez hofft derweil auf einen offensiver agierenden Gegner: „Nun müssen sie in Basel mehr kommen und aufmachen. Und wir müssen den Sack zumachen.“ Nati-Trainer Vladimir Petkovic befürchtet dagegen eine weitere Geduldsprobe: „Im Rückspiel erwarte ich einen ähnlichen Gegner. Es geht jetzt darum, konzentriert zu bleiben und sich zu erholen.“

Im Kader des Favoriten stehen mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria (alle Borussia Mönchengladbach), Roman Bürki (Borussia Dortmund), Marwin Hitz (FC Augsburg), Gelsen Fernandes (Eintracht Frankfurt), Fabian Frei (1. FSV Mainz 05), Steven Zuber (1899 Hoffenheim), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen) und Breel Embolo (Schalke 04) zehn Bundesligaspieler. Die Nordiren verdienen ihr Geld mit einer Ausnahme in England oder Schottland: Stürmer Niall McGinn spielt in Südkorea für Gwangju FC.

mg