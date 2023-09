Erst Nagelsmann, dann Klopp als Bundestrainer? Liverpool-Coach erneuert sein Machtwort

Von: Christoph Klaucke

Jürgen Klopp hält Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer für eine gute Lösung. Der Liverpool-Coach verpasst dem DFB jedoch direkt den nächsten Dämpfer.

Liverpool – Jürgen Klopp ist die Wunschlösung eines ganzen Landes für den Job als Bundestrainer. Am Ende erhält wohl Julian Nagelsmann den Zuschlag für den vakanten Posten nach der Entlassung von Hansi Flick. Klopp selbst begrüßt die Entscheidung pro Nagelsmann. Zudem untermauert der Liverpool-Coach seine Absage an den DFB und würde dementsprechend auch nicht für die Zeit nach der EM 2024 in Deutschland zur Verfügung stehen.

Jürgen Klopp Geboren: 16. Juni 1967 (Alter 56 Jahre), Stuttgart Position: Trainer Vertrag beim FC Liverpool: 30.06.2026 Bisherige Vereine: Borussia Dortmund (2008-2015), 1. FSV Mainz 05 (2001-2008)

Nagelsmann als Zwischenlösung? Klopp auch nach EM 2024 nicht verfügbar

Am Dienstagmittag berichtete die Bild, dass es zwischen dem DFB und Nagelsmann eine grundsätzliche Einigung über eine Zusammenarbeit bis zur Heim-EM 2024 gebe. Nach Kicker-Informationen wird der DFB die Meldung in Kürze bestätigen. Demnach müssten nur noch letzte Details geklärt werden.

„Es hat heute ein erstes Treffen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler mit Julian Nagelsmann gegeben“, teilte der Verband mit. Neuendorf berichtete: „Wir sind in guten Gesprächen.“ Nagelsmann galt von Beginn an als Favorit auf die Nachfolge von Flick, der nach dem 1:4-Debakel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan entlassen worden war. Jürgen Klopp, der ebenfalls als Kandidat galt, ist über die Entscheidung hocherfreut und verpasst dem DFB gleichzeitig einen Dämpfer.

Jürgen Klopp hält Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer für eine gute Wahl. © motivio/Imago

Jürgen Klopp freut sich für Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer

„Ich finde Julian ne ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist. Ich würde mich sehr drüber freuen – wenn es denn so kommt“, sagte der Liverpooler Trainer den TV-Sendern RTL/ntv. Nagelsmann wäre mit 36 Jahren der jüngste Bundestrainer der Geschichte, für Klopp wäre das aber kein Problem.

„Alter? Komplett egal! Er hat schon mit 28 bewiesen, dass er ein fantastischer Trainer ist. Er hat acht Jahre Erfahrung. Das haben andere mit 45 oder 50 – auf höchstem Niveau. Das ist überhaupt kein Kriterium.“ Klopp hatte für sich den Job des Bundestrainers von vornherein ausgeschlossen und will sich auf seinen Klub FC Liverpool konzentrieren.

Klopp freut sich für Nagelsmann – und verpasst DFB nächsten Bundestrainer-Dämpfer

„Wir bauen hier gerade an Liverpool 2.0. Wir wollen noch mal richtig angreifen und nicht nur gucken, wie lange geht‘s noch? Ich bin Liverpool zu Loyalität verpflichtet. Mein Herz ist hier in Liverpool. Man kann die acht Jahre ja nicht einfach rausschneiden“, bekannte sich Klopp eindeutig zu den Reds. Nach der Entscheidung pro Nagelsmann macht sich der DFB offenbar weiterhin Hoffnungen auf den Liverpool-Coach und schielt auf eine Zusammenarbeit nach der EM 2024 – Klopp scheint als Bundestrainer jedoch unerreichbar.

„Ich habe hier einen Vertrag unterschrieben und wurde dabei, soweit ich mich erinnern kann, nicht unter Drogen gesetzt oder gefesselt und musste mit dem Mund unterschreiben. Das war eine freie Entscheidung. Und deshalb passt das nicht“, sagte der 56-Jährige, der offenbar fest entschlossen ist, seinen Vertrag in Liverpool bis 2026 zu erfüllen. Allerdings ist im kurzlebigen Fußballgeschäft nichts in Stein gemeißelt.

Absage an den DFB: Jürgen Klopp will Vertrag in Liverpool erfüllen

Es gebe auch andere sehr gute Lösungen, eine davon sei beispielsweise Julian Nagelsmann, meinte Klopp. „Du musst eine Fußballmannschaft überzeugen, du musst Spielern eine Idee vermitteln können. Das geht mit Anfang 30, Mitte 30 und Ende 30. Auch mit Mitte 70 kann das gehen. Und wenn du es nicht kannst, ist es halt auch scheißegal. Aber er kann‘s!“, so Klopp. Während die Presse gespalten über Bundestrainer Nagelsmann ist, bricht Eintracht-Coach Dino-Toppmöller eine Lanze für seinen ehemaligen Cheftrainer. (ck/dpa/sid)