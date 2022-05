Liverpool mit Thiago, Real mit Alaba und Kroos

Liverpools Thiago ist rechtzeitig zum Champions-League-Finale fit geworden und steht in der Startelf. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Der langjährige Bayern-Profi Thiago steht im Champions-League-Finale gegen Real Madrid in der Startelf des FC Liverpool.

Paris - Der Einsatz des am vergangenen Sonntag angeschlagen ausgewechselten Mittelfeldspielers war lange unklar, erst am Donnerstag war Thiago wieder ins Mannschaftstraining des Teams von Trainer Jürgen Klopp eingestiegen.

Reals Trainer Carlo Ancelotti (rechts unten) setzt im Champions-League-Finale auf David Alaba und Toni Kroos. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Auch die zuletzt ebenfalls angeschlagenen Fabinho, Virgil van Dijk und Mohamed Salah stehen wie erwartet in der Startelf. In der Abwehr erhält der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté in seiner Heimatstadt den Vorzug vor dem Ex-Schalker Joel Matip. Am Sonntag hatten beide nach dem Ausfall van Dijks noch zusammen verteidigt.

Real geht mit Ex-Nationalspieler Toni Kroos und dem früheren Bayern-Profi David Alaba in das Finale. Im Sturm soll Torjäger Karim Benzema, der in dieser Europapokal-Saison schon 15 Treffer erzielt hat, für Gefahr sorgen. Die Partie wird um 21.00 Uhr (DAZN und ZDF) angepfiffen. dpa