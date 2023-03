Liverpool siegt gegen Wolverhampton - Überraschung im Pokal

Teilen

Liverpool-Stürmer Mohamed Salah bejubelt sein Tor zum 2:0. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League einen wichtigen Sieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte im Nachholspiel gegen die Wolverhampton Wanderers ein 2:0 (0:0) und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz sechs.

Liverpool - Spitzenreiter FC Arsenal unterstrich im Parallelspiel seine Ambitionen auf die englische Fußball-Meisterschaft und schlug den FC Everton deutlich mit 4:0 (2:0).

Abwehrspieler Virgil van Dijk (73. Minute) und Stürmerstar Mohamed Salah (77.) trafen im Stadion Anfield erst spät für Liverpool. Zuvor hatten sich die Reds gegen schwache Wolves lange schwer getan und waren nur selten vor dem Tor gefährlich geworden. Ein Treffer von Diogo Jota in der 68. Minute war nach Überprüfung durch den Videoassistenten wegen eines vorausgegangenen Fouls nicht gegeben worden.

Arsenal gewann durch Tore von Bukayo Saka (40.), Gabriel Martinelli (45.+1/80.) und Martin Ödegaard (71.) mühelos gegen das abstiegsgefährdete Everton. Damit vergrößerten die Gunners ihren Vorsprung auf den Titelverteidiger und Tabellenzweiten Manchester City auf fünf Punkte.

FA Cup: Southampton unterliegt Grimsby Town

Eine große Überraschung gab es im FA Cup. Erstligist Southampton verlor im Achtelfinale zu Hause gegen Viertligist Grimsby Town 1:2 (0:1). Für die Gäste traf Mittelfeldspieler Gavan Holohan doppelt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelte der 31-Jährige einen Handelfmeter, in der 50. Minute erzielte er per Foulelfmeter das 2:0 für die Gäste. Für die Heimelf konnte Duje Ćaleta-Car (65.) nur noch verkürzen. Grimsby Town muss im Viertelfinale zum Premier-League-Vertreter Brighton & Hove Albion.

Auch Tottenham Hotspur scheiterte wieder einmal vorzeitig im Pokal. Die Spurs unterlagen nach einer schwachen Vorstellung mit 0:1 (0:0) bei Zweitligist Sheffield United. Iliman Ndiaye (79.) erzielte den Treffer zum überraschenden Sieg für Sheffield, das nun im Pokal-Viertelfinale steht und dort mit Liga-Konkurrent Blackburn Rovers vor einer machbaren Aufgabe steht. Außerdem trifft Manchester City im Viertelfinale auf den FC Burnley. Manchester United empfängt den FC Fulham. dpa