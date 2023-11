Prügelszenen bei WM-Quali: Liverpool-Star Salah wird von Fans attackiert

Von: Stefan Schmid

Schockierende Szenen beim WM-Quali-Spiel zwischen Ägypten und Sierra Leone. Fans stürmen mit verschiedenen Absichten auf den Platz in Richtung Mo Salah.

Monrovia – Während in Europa noch nicht einmal die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 abgeschlossen ist, spielen die afrikanischen Mannschaften bereits die Teilnehmer für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA aus. Seit dem 15. November kämpfen dabei nicht nur Bundesliga-Spieler wie Sébastien Haller (Elfenbeinküste) und Omar Marmoush (Ägypten) um den Einzug in die Endrunde, sondern auch Liverpool-Star Mo Salah.

Der Ägypter bekam es am zweiten Spieltag der Quali-Gruppe A mit Sierra Leona zu tun. Dabei sah sich die Offensivkraft vom FC Liverpool am Abend des 19. November Dingen ausgesetzt, die sogar das Militär auf den Plan riefen.

Prügelszenen bei WM-Quali zwischen Sierra Leone und Ägypten

Es lief die 89. Spielminute im Samuel Kanyon Doe Stadium in der liberianischen Hauptstadt Monrovia, da stürmten plötzlich eine Handvoll Fans den Platz. Das Spiel, mangels Stadionalternativen im Nachbarstaat Sierra Leones ausgetragen, musste unterbrochen werden. Ziel der Platzstürmer war allem Anschein der Superstar Mohamed Salah.

Doch bis zu Salah vorzudringen, das schaffte keiner der heran spurtenden Zuschauer. Der erste auf dem Feld wurde von den Sicherheitskräften wüst zu Boden gerissen, wo dieser noch einige heftige Schläge einstecken musste. Ein weiterer lief direkt in die Arme einer Security, während ein dritter vom handfest eingreifenden Ägypter Mohamed Abdelmonem vertrieben werden konnte.

Salah wohl aus unterschiedliche Gründen bestürmt

Worauf es die einzelnen Personen jeweils abgesehen hatten, scheint von unterschiedlicher Natur zu sein. Während ausgerechnet derjenige, der von den Sicherheitskräften am heftigsten malträtiert wurde, wohl eher Salah huldigen wollte – er trug ein Liverpool-Trikot – hatte der zweite, in ein Jersey von Manchester City gekleidet, wahrscheinlich gegensätzliches vor.

Ähnliches ist auch für den letzten der drei Unruhestifter zu vermuten, da dieser sofort die körperliche Auseinandersetzung suchte. Glücklicherweise blieb Salah selbst vollkommen unbehelligt, auch weil sofort Mitglieder des ägyptischen Stabs auf den Platz eilten und ihren Superstar abschirmten.

Nach dem Spiel sorgt das Militär für Salahs Sicherheit

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, konnte die Partie fortgesetzt werden. Bis auf die zweite Gelb-Rote-Karte für Sierra Leone in der neunten Minute der Nachspielzeit kam es dann zu keinen Aufregern mehr. Nach dem 2:0-Sieg belegen die „Pharaonen“ mit der maximalen Punkteausbeute Rang eins ihrer Gruppe.

Im Anschluss an den Schlusspfiff blieb die Lage dann ruhig, doch die für die Sicherheit zuständigen Stellen waren alarmiert. So bildete sich eine Traube von Personen in Militäruniform um Salah, die diesen dann sicher vom Platz eskortierte. (sch)