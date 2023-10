Eltern von Liverpool-Stürmer entführt – Schwer mitgenommener Klopp findet bewegende Worte

Von: Luca Hartmann

Der 3:0-Sieg des FC Liverpool gegen Nottingham geriet schnell in den Hintergrund. Jürgen Klopp war in Gedanken bei seinem Schützling Luis Diaz.

Liverpool - Kurz nach dem 3:0-Heimsieg in der Premier League zeigte sich Jürgen Klopp so emotional wie lange nicht. Der deutsche Trainer konnte sich nach dem ungefährdeten Sieg des FC Liverpool gegen Nottingham Forrest nur ein kurzes Lächeln abringen, gab dann aber tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt rund um seinen Spieler Luis Diaz.

Luis Fernando Díaz Marulanda Geboren: 13. Januar 1997 (Alter: 26 Jahre) in Barrancas (Kolumbien) Verein: FC Liverpool Position: Sturm Martkwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Eltern von Liverpool-Star Luis Diaz entführt

Der 26-jährige Kolumbianer fehlte beim Spiel an der Anfield Road aus gutem Grund. Die Eltern des Stürmers waren am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Kolumbiansichen Medienberichten zufolge befanden sich die Diaz‘ Eltern an einer Tankstelle in Barrancas, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen und anschließend in einem Fahrzeug weggebracht wurden.

Am Sonntag berichtete die Nachritenagentur AP schließlich, Diaz‘ Mutter sei von den örtlichen Behörden befreit worden. Sein Vater werde aber weiterhin vermisst und mit einem Großaufgebot gesucht. Klopp berief Diaz daraufhin nicht in den Kader für das Heimspiel. Der Angreifer reiste nach Hause.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (links) hat sich bewegend zur Situation von Luis Diaz geäußert, dessen Eltern entführt wurden. © IMAGO / Pro Sports Images und IMAGO / PA Images

Klopp richtet bewegende Worte an Spieler

Auf der Pressekonferenz nach der Partie erklärte Klopp, die „Spielvorbereitung war die schwierigste, die ich je in meinem Leben hatte. Dabei würde man nach mehr als 1000 Spielen denken, man habe schon alles erlebt.“ Den Sieg widmete er folglich seinem Spieler. „Das Beste, was wir tun konnten, war, das Spiel für unseren Bruder zu gewinnen“, sagte der 56-Jährige.

Gleichzeitig brachte der deutsche Trainer seine Hilflosigkeit zum Ausdruck. „Natürlich wollen wir helfen, aber wir können nicht wirklich helfen. Das Einzige, was wir tun können, ist für ihn zu kämpfen und das haben die Jungs getan“, zeigte sich Klopp emotional. Er hoffe, dass „es gut ausgehen wird“.

Liverpool-Angreifer Jota mit emotionaler Geste für Mitspieler Diaz

Auch während des Spiels war es zu einer emotionalen Geste von Diaz-Mitspieler Diogo Jota gekommen. Nachdem der Portugiese die Reds in der 31. Minute in Führung geschossen hatte, rannte er zur Bank und hielt das Trikot von Diaz mit Rückennummer sieben in die Luft.

„Wir wollten zeigen, dass wir in dieser unvorstellbaren Situation bei ihm sind“, sagte der Angreifer. Kurios: Eigentlich hätte Jota wohl nicht von Beginn an gespielt, sondern stand nur in der Startaufstellung, weil Diaz fehlte. „Er war bereit zu spielen“, sagte Jota, doch „stattdessen habe ich gespielt und ihm sein Trikot gezeigt, um ihm zu sagen, dass wir bei ihm sind. Wir hoffen, dass alles gut werden wird.“

