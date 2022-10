Lobeshymnen auf „Schlüsselspieler“ Musiala

Teilen

Bayern-Star Jamal Musiala war der überragende Spieler beim 4:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen. © Sven Hoppe/dpa

Jamal Musiala hat mit seiner Brillanz am Ball und seinem Spielwitz mal wieder das Publikum in der Allianz Arena verzückt.

München - Beim 4:0 (3:0) des FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen zum Auftakt des 8. Spieltags der Fußball-Bundesliga war der deutsche Nationalspieler einmal mehr der herausragende Akteur auf dem Platz. Kapitän Manuel Neuer ernannte ihn prompt zum „Schlüsselspieler“ - und das im Alter von gerade mal 19 Jahren.

„Ich will noch besser werden und noch mehr Tore schießen, auch wenn mir das in dieser Saison schon ganz gut gelingt“, äußerte Musiala nach seiner Glanzleistung. Das 1:0 von Leroy Sané und das 3:0 von Sadio Mané bereitete er vor. Das 2:0 erzielte er selbst mit freundlicher Unterstützung von Leverkusens Torwart Lukas Hradecky.

Es war bereits Musialas fünfter Treffer in dieser Bundesligasaison, womit der Youngster der erfolgreichste Schütze im so prominent besetzten Kader des deutschen Rekordmeisters ist. Seine Ausbeute aus der vergangenen Spielzeit (fünf Tore in 30 Spielen) hat der magische Ballzauberer Musiala damit nach sieben Liga-Einsätzen bereits erreicht.

Auch Bayern-Chef Oliver Kahn schwärmte von dem Offensivspieler, der in der WM-Saison endgültig dem Status des Ausnahmetalentes entwachsen ist. „Jamal zeigt von Spiel zu Spiel, was in ihm steckt. Das ist sehr konstant. Er schafft es, Spiel für Spiel an sein oberes Leistungsniveau dranzukommen. Er ist derjenige, der uns im Moment viel Freude bereitet.“ sagte Kahn. Musiala ist beim FC Bayern und in der Nationalelf nicht mehr wegzudenken. dpa