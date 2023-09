Ex-Bundestrainer Jogi Löw als Kuntz-Nachfolger in der Türkei gehandelt

Von: Frederic Rist

Stefan Kuntz ist laut Medienberichten nicht mehr Fußball-Nationaltrainer der Türkei. Übernimmt nun Ex-Bundestrainer Joachim Löw?

Istanbul – Wie die regierungsnahe Nachrichtenagentur DHA berichtet, wurde Stefan Kuntz am Sonntag telefonisch über seine Entlassung durch den türkischen Verband informiert. Wie schon Bundestrainer Hansi Flick wurde auch Kuntz die herbe 2:4-Niederlage im Testspiel gegen Japan zum Verhängnis. Wenige Tage zuvor hatten sich die Türkei und Armenien in der EM-Qualifikation 1:1 getrennt.

Stefan Kuntz Geboren: 30. Oktober 1962 (60 Jahre) in Neunkirchen Länderspiele (Bilanz): 20 Spiele (12 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen) Größte Erfolge als Trainer: 2x U21-Europameister (2017, 2021)

Weltmeistertrainer Löw gilt als möglicher Nachfolger für Kuntz

Kuntz, dessen Vertrag eigentlich bis nach der EM 2024 läuft, sollte mit der Türkei die Qualifikation für das Turnier in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli 2024) schaffen. Nach fünf Spieltagen in der Gruppe D war er mit seiner Mannschaft auch voll auf Kurs: Mit zehn Punkten liegt die Türkei derzeit punktgleich hinter Kroatien auf Rang zwei – und wäre damit qualifiziert.

Doch nach zuletzt schwankenden Leistungen und anhaltender Kritik an Kuntz zog der Verband nach dem 2:4 im Test gegen Japan die Reißleine und teilte dem zweimaligen U21-Europameister seine Entlassung mit. Im Laufe der kommenden Woche will der türkische Verband einen Nachfolger bekannt geben. Als einer der Kandidaten gilt Ex-Bundestrainer Joachim Löw, wie die DHA mitteilt. Eine offizielle Bestätigung für den Bericht gibt es allerdings noch nicht.

Ex-Bundestrainer Jogi Löw (links) gilt als möglicher Nachfolger des kürzlich entlassenen türkischen Nationaltrainers Stefan Kuntz (rechts). © IMAGO / Matthias Koch / Propaganda Photo

Jogi Löw ist in der Türkei kein Unbekannter

Der ehemalige Bundestrainer war bereits in der Saison 1998/1999 Trainer bei Fenerbahçe Istanbul und 2000/2001 bei Adanaspor. Bereits nach seinem Rücktritt beim DFB war er als Kandidat für den Posten des türkischen Nationaltrainers im Gespräch. Doch daraus wurde nichts – Kuntz übernahm den Posten. Doch nun könnte das Thema wieder heiß werden. Denn der 63-Jährige ist nicht abgeneigt, bei einem passenden Angebot wieder einen Trainerjob anzunehmen. Ob es den langjährigen Trainer der deutschen Nationalmannschaft nun in die Türkei zieht? Die Möglichkeit besteht jedenfalls.

Jogi Löw hat bereits eine Vergangenheit in der Türkei. In der Saison 1998/1999 trainierte er Fenerbahçe Istanbul und 2000/2001 Adanaspor. Nun könnte er als Nationaltrainer zurückkehren. © IMAGO / Heuberger

Nach Flick-Entlassung: Kuntz im Kreis der möglichen Kandidaten für neuen Bundestrainer

Doch für Kuntz könnte es nach der Entlassung in der Türkei ganz schnell gehen. Schließlich ist der Posten des Nationaltrainers seit vergangener Woche vakant. Zuletzt hatten Rudi Völler, Sandro Wagner und Hannes Wolf die Mannschaft interimsweise betreut. Bis zur USA-Reise im Oktober will der DFB einen neuen Cheftrainer präsentieren. In diesem Zusammenhang wurde in den vergangenen Tagen immer wieder der Name Kuntz genannt.

Bereits vor seinem Amtsantritt 2021 in der Türkei wurde sein Name mit dem des Bundestrainers in Verbindung gebracht. Denn Kuntz genießt im Verband ein hohes Ansehen. Als Cheftrainer führte er die U21 in drei EM-Endspiele und holte 2017 und 2021 den Titel. Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu Julian Nagelsmann oder Louis van Gaal wäre Kuntz für den DFB die deutlich günstigere Lösung. (fr)