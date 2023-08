Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Leipzig/Frankfurt – Das Pokalspiel zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt steigt am Sonntag, 13. August 2023, um 15.30 Uhr in Leipzig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen .

Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF

Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Die Partie Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Leipzig startet am Sonntag, 13. August 2023, um 15.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

Die Vorbereitung ist zu Ende und die Bundesligisten starten mit dem ersten Pflichtspiel in die neue Saison. Zunächst geht es im DFB-Pokal los, bevor der Startschuss in der Bundesliga fällt. Eintracht Frankfurt geht als großer Favorit in die Partie beim Regionalligisten Lok Leipzig und will den Einzug in die 2. Runde schaffen.

Eintracht Frankfurt ist im DFB-Pokal zu Gast bei Lok Leipzig. © IMAGO/Joaquim Ferreira

„Ich habe ein gutes Gefühl, weil wir in den vergangenen drei Wochen einen Entwicklungsschritt gesehen haben. Die Jungs sind konzentriert und fokussiert. Wir gehen mit großer Vorfreude in den Pflichtspielstart“, sagte SGE-Cheftrainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor der Partie in Leipzig.

Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Wer zieht in die 2. Runde des DFB-Pokals ein?

„Wir bereiten uns auf alle Spiele maximal professionell vor. Es wird ein heißer Tanz: ausverkauftes Stadion, eine gewisse Fanrivalität. Wir sind auf alles vorbereitet und möchten unserer Favoritenrolle gerecht werden“, so der Coach weiter, der große Vorfreude verspürt: „Das erste Pflichtspiel, zumal im K.-o.-Modus, ist natürlich etwas Besonderes – für uns alle. Ich spüre große Vorfreude und dass die Jungs mit den Hufen scharren. Das merkt man in der Trainingswoche.“

Toppmöller und seine Mannschaft wollen in Leipzig nicht den Fehler machen, den unterklassigen Gegner zu unterschätzen: „Uns erwartet ein flexibler, schneller und erfahrener Gegner. Wir möchten unseren Fußball auf den Platz bringen, den Gegner früh unter Druck setzen. Es geht darum, die Gegebenheiten anzunehmen und mit dem Kopf voll da zu sein.“ (smr)