Petr Cech: Nach Übernahme des Clubs gibt er Beraterrolle auf

FC Chelsea London

Nach ein US-Konsortium den Londoner Verein FC Chelsea übernommen hat, gibt Petr Chech, selbst ehemaliger Torwart des Clubs, seine Beraterrolle auf.

London - Der 40-Jährige Tscheche, der von 2004 bis 2015 im Tor der Blues stand, wird seine Rolle als technischer Berater bei den Londonern zum Monatsende aufgeben. Das gab der Club von Trainer Thomas Tuchel am Montag bekannt. Cech geht demnach auf eigenen Wunsch. Zuvor hatte Chelsea die Führungsetage ausgetauscht. Unter anderem hatte Sportdirektorin Marina Granowskaja, mit der Cech eng zusammengearbeitet hatte, ihren Posten geräumt. «Ich habe das Gefühl, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist, beiseite zu treten», wurde Cech nun zitiert. «Ich freue mich dass der Verein unter den neuen Inhabern in einer hervorragenden Lage ist, und ich bin zuversichtlich, dass er in Zukunft auf und neben dem Platz erfolgreich sein wird.»

Ein Konsortium um den US-Geschäftsmann Todd Boehly hatte Chelsea London von dem russischen Milliardär Roman Abramowitsch übernommen. Ende Mai hatten sich die beiden Parteien auf den Verkauf für ca. 5 Milliarden Euro geeinigt. Boehly fungiert auch als vorläufiger Sportdirektor, bis die Nachfolge von Granowskaja geregelt ist. (dpa)