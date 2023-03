„Für Haaland gibt es keine Superlative mehr“: Lothar Matthäus schwärmt im tz-Gespräch vom Ex-BVB-Stürmer

Von: Philipp Kessler

Erling Haaland erledigte RB Leipzig am Dienstag im Alleingang. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gerät im Gespräch mit der tz ins Schwärmen.

Manchester/München – Die Fußballwelt staunt über Erling Haaland. Mal wieder. Der Superstürmer von Manchester City erzielte beim 7:0 am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Leipzig fünf Tore. „Haaland ist ein Orkan“, schrieb die italienische Zeitung Tuttosport. Die spanische Marca nannte ihn „Biest“. Und die französische L’Équipe bezeichnete ihn als „Cyborg“, quasi eine Mischung aus Mensch und Maschine.

Lothar Matthäus Geboren: 21. März 1961 in Erlangen Profi-Stationen: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern, Inter Mailand, MetroStars Position: Defensives Mittelfeld Länderspiele: 150 (23 Tore)

Lothar Matthäus über Erling Haaland: „Gibt zurzeit keinen besseren Mittelstürmer“

„Für ihn gibt es keine Superlative mehr. Es gibt zurzeit keinen besseren Mittelstürmer als Haaland“, sagt Sky-Experte Lothar Matthäus im Gespräch mit der tz. „Er wird auch in den nächsten zehn Jahren weiterhin so treffen – mit seinem Willen, seiner Leidenschaft und Aggressivität, seinem Torriecher und natürlich auch mit der Unterstützung seiner Mannschaft.“

Manchester City zog souverän ins Viertelfinale der Champions League in. Die Runde der letzten Acht wird am Freitag (ab 12 Uhr) im schweizerischen Nyon ausgelost. Muss Bayern die Engländer und Haaland nun am meisten fürchten? „Das ist Quatsch!“, betont Matthäus. Der Rekordnationalspieler sieht mehrere Anwärter auf den Henkelpott. „Ich denke beispielsweise an Real Madrid, die die Königsklasse als ihren Wettbewerb bezeichnen. Nicht umsonst haben sie die Champions League seit der Saison 2013/2014 fünfmal gewonnen“, so Matthäus.

Lothar Matthäus über mögliches Bayern-Los im Viertelfinale: „Möchte nicht gegen Neapel spielen“

„Auch Neapel darf man nicht unterschätzen. In der italienischen Liga haben sie 18 Punkte Vorsprung auf Platz zwei und auch in Europa hat die Mannschaft in dieser Saison bereits Duftmarken gesetzt. Ich möchte aktuell nicht gegen Neapel spielen. Auch nicht gegen Benfica Lissabon.“ Der portugiesische Tabellenführer qualifizierte sich gegen FC Brügge souverän fürs Viertelfinale. Matthäus: „Unter Trainer Roger Schmidt ist Benfica wieder sehr gut organisiert.“

Wenn man überhaupt von einem leichteren Los sprechen könne, dann bei AC Milan oder Matthäus’ Ex-Verein Inter Mailand. „Sie sind auch mit einem Quäntchen Glück weitergekommen“, analysiert Matthäus, der mit Inter zwischen 1988 und 1992 u.a. einmal Meister und einmal UEFA-Cup-Sieger geworden ist. 1991 wurde er zudem als Weltfußballer ausgezeichnet.

Lothar Matthäus zeigt sich im Gespräch mit tz beeindruckt von Erling Haalands Leistung gegen Leipzig. © Pressefoto Baumann/PA Images/imago

Lothar über FCB-Knipser: „Choupo-Moting genauso wichtig wie die anderen Klassestürmer“

Nun staunt die Fußballwelt über Haaland. Aber auch die Bayern haben einen Knipser in ihren Reihen: Eric Maxim Choupo-Moting. „Natürlich kann man die beiden nicht eins zu eins vergleichen. Er zählt schon zur älteren Generation. Aber man sieht bei ihm, dass auch Erfahrung eine wichtige Rolle spielt“, erklärt Matthäus. Neben Haaland schätzt der Weltmeister von 1990 auch Victor Osimhen von Neapel oder Karim Benzema von Real stark ein.

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski ist mit dem FC Barcelona nicht mehr in den europäischen Wettbewerben vertreten. Matthäus: „Aber Choupo-Moting ist auf seiner Position genauso wichtig für den FC Bayern wie die anderen Klassestürmer für ihre Klubs.“ Der kamerunische Nationalspieler hat in dieser Saison in 26 Pflichtspielen 17 Mal für den FC Bayern getroffen. Am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) gegen Leverkusen droht er allerdings aufgrund von Rückenproblemen auszufallen. (Philipp Kessler)