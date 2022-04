Louis van Gaal hat Krebs: Schock-Nachricht für die Fußball-Welt - Ex-Bayern-Coach schwer erkrankt

Von: Alexander Kaindl

Bondscoach Louis van Gaal ist an Krebs erkrankt. © IMAGO

Schock-Nachricht für die Fußball-Welt: Holland-Nationaltrainer und Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal ist an Krebs erkrankt.

München - Sorge um Louis van Gaal: Der niederländische Nationaltrainer hat Prostatakrebs. Das gab der 70-Jährige am Sonntagabend in der Sendung „Humberto“ bei RTL 4 bekannt. In einem Interview zu einer demnächst erscheinenden Dokumentation über ihn berichtete der ehemalige Trainer des FC Bayern München von einer „aggressiven“ Form der Erkrankung. „Ich bin 25 Mal bestrahlt worden.“

Van Gaal traf zuletzt mit seiner Mannschaft in einem Testspiel auf Deutschland. Er lächelte und scherzte wie eh und je, umarmte seine ehemaligen Spieler Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger. Letzterer hatte ihm sogar ein Präsent mitgebracht. Im Anschluss verriet der Bondscoach, dass er nach wie vor corona-positiv ist. Er habe zwar einen negativen Schnelltest, sein PCR-Test sei aber nach wie vor positiv.

Er habe die Erkrankung bislang auch vor den Nationalspielern des Landes geheim gehalten, um die Gruppe nicht zu beeinflussen. Die Niederlande sind für die WM in Katar qualifiziert und in einer Gruppe mit dem Gastgeber. Van Gaal sagte, er wolle seine Aufgabe als Bondscoach fortführen. Er habe eine große Willenskraft und mit den Profis arbeiten zu dürfen sei ein Geschenk für ihn im hohen Alter.

Van Gaal ist zum dritten Mal in seiner Karriere Cheftrainer der Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Für knapp zwei Jahre war er zudem Trainer des FC Bayern und in seiner Karriere zudem auch für Ajax Amsterdam, den FC Barcelona, Manchester United und AZ Alkmaar zuständig. Mit Ajax holte er die Champions League.