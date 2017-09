So sehen Sie Ludogorez Rasgrad gegen 1899 Hoffenheim live im TV und im Live-Stream

1899 Hoffenheim will in Rasgrad zeigen, dass man auch auf internationalem Parkett gewinnen kann. Wer das Spiel am TV oder im Live-Stream verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten.

Hoffenheim - Wenn am Donnerstag die Flutlichter in der Ludogorez Arena im bulgarischen Rasgrad angehen, wartet auf Trainer Julian Nagelsmann und sein Team die nächste Aufgabe in der Europa League. 1899 Hoffenheim muss bei Ludogorez Rasgrad ran und will dabei zeigen, dass man es auch international kann. In der Champions-League-Qualifikation scheiterte man am FC Liverpool mit zwei Niederlagen und auch im ersten Spiel der Europa League verließ der Vierte der vergangenen Bundesliga-Saison ohne Punkt den Platz.

Im zweiten Spiel der Gruppenphase beim bulgarischen Meister aus Rasgrad hofft die TSG nun auf den ersten Sieg auf internationaler Ebene, Nagelsmann rotierte dafür am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim 2:0-Sieg über Schalke 04 eifrig und will somit sein Team in Schuss halten - nicht nur körperlich: „Die mentale Frische muss immer da sein“, erklärte er im Nachgang.

Ludogorez Rasgrad - TSG 1899 Hoffenheim: Europa League live im Free-TV bei Sport1

Alle Fußball-Fans ohne ein Pay-TV-Abo können sich freuen: Die zweite Europa-League-Partie der TSG 1899 Hoffenheim wird live im Free-TV übertragen: Sport1 zeigt jeden Spieltag ein Spiel des Wettbewerbs im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Übertragung des Spieles Rasgrad gegen Hoffenheim zelebriert Sport1 sehr ausführlich: Schon um 19.00 Uhr melden sich die Moderatoren aus dem Studio, um mit Experten das nahende Spiel zu diskutieren. Nach einem zweistündigen Countdown mit allen Infos zu den drei deutschen Teilnehmern in der Gruppenphase beginnt um 21.05 Uhr die Partie in der Lugogorez Arena.

Um 21.00 Uhr wird dann ins Stadion des bulgarischen Meisters geschaltet, die Partie wird um 21.05 Uhr angepfiffen. Ab 23.00 Uhr übernehmen wieder die Gastgeber im Studio. Nach einer Spielanalyse gibt es Zusammenfassungen von den weiteren deutschen Spielen und anderen Highlight-Paarungen.

Ludogorez Rasgrad - TSG 1899 Hoffenheim: Europa League live im Pay-TV bei Sky

Obwohl das Spiel bei Sport1 im Free-TV läuft, gucken die Fußballfans, die den Pay-TV-Sender Sky abonniert haben, nicht in die Röhre. Der Sender aus Unterföhring bei München überträgt in der Saison 2017/18 alle 205 Spiele der Europa League. Wenn Sie den zweiten Auftritt der Hoffenheimer dort verfolgen wollen, brauchen Sie ein gültiges Abonnement bei Sky - inklusive des Sport-Pakets. Dort gibt es nicht nur sämtliche Inhalte der UEFA Champions League und der UEFA Europa League, sondern auch weitere Sportereignisse wie Handball oder die Formel 1.

Die Berichterstattung zum Spiel der TSG Hoffenheim bei Ludogorez Rasgrad können Sie am Donnerstag live ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD verfolgen, wo das Spiel auch in voller Länge gezeigt wird. Der Kommentator ist Roland Evers. Die Konferenz mit sämtlichen Partien, die um 21.05 Uhr angepfiffen werden, läuft auch beim Pay-TV-Sender, nämlich auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. In der Konferenz kommentiert Hansi Küpper das Auswärtsspiel der Kraichgauer.

Ludogorez Rasgrad - TSG 1899 Hoffenheim: Europa League im Live-Stream bei Sky Go

Bei Sky gibt es das Match zwischen Ludogorez Rasgrad und 1899 Hoffenheim nicht nur im Fernsehen zu sehen: Digital können Fans die Partie auf Sky Go ansehen. Um sich bei der App des Münchner Anbieters einzuloggen, wird neben Kundennummer oder E-Mail-Adresse auch die übliche vierstellige Sky-PIN benötigt. Auf PC und Laptop ist „Sky Go“ auch über den Webbrowser zu erreichen. Wollen Sie unterwegs schauen, bedienen sich sich am besten der Sky-Go-App, die im iTunes- oder im Google Play Store zur Verfügung steht.

Ludogorez Rasgrad - TSG 1899 Hoffenheim: Europa League im kostenlosen Live-Stream

Auch von der Partie 1899 Hoffenheim bei Ludogorez Rasgrad wird es im Internet sicherlich wieder ein Angebot an kostenlosen Live-Streams geben. Allerdings muss vor derlei Angebot in vielerlei Hinsicht gewarnt werden.

Der volle Fußballgenuss kann hier selten erlebt werden. In der Regel haben diese Streams schlechtere Bild- und vor allem Tonqualität als der Live-Stream auf SkyGo. Auch einen Live-Stream mit deutschem Kommentar zu finden gestaltet sich oft als schwierig. Außerdem kann es auf solchen Seiten schnell passieren, dass man sich einen Virus, Scams oder Malware einfängt, die auf auf Ihrem Computer bleibende Schäden hinterlassen können.

Wichtig: Beachten Sie bitte, dass das Nutzen derartiger Angebote seit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs illegal ist.

Europa League 2017/2018: Die Gruppe C mit der TSG 1899 Hoffenheim vor dem Spiel in Rasgrad

Platz Verein Spiele Punkte Tordifferenz 1 Sporting Braga 1 3 2:1 2 Basaksehir 1 1 0:0 - Ludogorez Rasgrad 1 1 0:0 4 TSG 1899 Hoffenheim 1 0 1:2

Europa League 2017/2018: Die Termine von 1899 Hoffenheim im Überblick

1899 Hoffenheim - Sporting Braga Donnerstag, 14. September 1:2 (1:1) Ludogorez Rasgrad - 1899 Hoffenheim Donnerstag, 28. September 21.05 Uhr 1899 Hoffenheim - Basaksehir Donnerstag, 19. Oktober 21.05 Uhr Basaksehir - 1899 Hoffenheim Donnerstag, 2. November 19.00 Uhr Sporting Braga - 1899 Hoffenheim Donnerstag, 23. November 21.05 Uhr 1899 Hoffenheim - Ludogorez Rasgrad Donnerstag, 7. Dezember 19.00 Uhr

