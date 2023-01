Poldi im erneuten Baby-Glück – Pietro Lombardi und Mesut Özil gratulieren

Von: Stefan Schmid

Lukas Podolski mit Tochter Ella. © Screenshot: Instagram/lukaspodolski

Lukas Podolski ist zum dritten Mal im Vaterglück und freut sich über eine Premiere. Neben Kumpel Pietro Lombardi gratulieren auch DFB-Weggefährten.

Zabrze - Am Freitag, den 20. Januar 2023 kam mit Tochter Ella das dritte Kind von Weltmeister Lukas Podolski zur Welt. Besonders der Umstand, dass nun auch eines der Kinder in Podolskis Heimatland das Licht der Welt erblickt, freut den Fußballer. Unter den zahlreichen Gratulanten finden sich so berühmte Freunde des ehemaligen DFB-Spielers wie Pietro Lombardi ein.

Lukas Podolski Geboren: 04. Juni 1985 (37) in Gliwice, Polen Weltmeister von 2014 130 Länderspiele, 49 Tore, 31 Vorlagen

Podolski: Geburtsort „etwas Besonderes für uns Eltern“

Für Lukas Podolski, der sich auf Instagram bereits mit seiner Tochter zeigte, und seine Frau Monika hält die Geburt ihres dritten Kindes auch eine Premiere bereit: Ella ist der erste Sprössling der beiden, der genauso wie die Eltern in Polen geboren wurde. „Dass Ella nun ebenfalls in Polen geboren wurde, ist diesmal zudem etwas Besonderes für uns Eltern. Nicht umsonst habe ich beschlossen, hier meine Karriere zu beenden“, wird Prinz Poldi von der Bild zitiert.

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind“, stellt Podolski den Wert seiner Familie in den Vordergrund. Und so werden sich sicherlich auch Ellas ältere Geschwister Louis (14) und Maya (6) auf den Familienzuwachs freuen.

Trotz Geburt in Polen ein „kölsche Mädchen“

Mit den Worten „Willkommen Podolski Nummer 5“ verkündet der Weltmeister von 2014 sein erneutes Vaterglück. Ella sei „schon jetzt Papas Mädchen“ und zu Papa Lukas gehört natürlich nicht nur dessen Verbundenheit mit seinem Heimatland, sondern auch, dass er ein richtiger kölscher Jung ist.

Podolski will die Verbundenheit mit der Stadt Köln, und besonders mit dem Verein 1. FC Köln, auch an seinen Nachwuchs weitergeben wird. So postet er eine Story von Baby Ella, die mit dem Gassenhauer „Denn mir sin kölsche Mädcher“ von Marita Köllner hinterlegt ist. Dass der Text dabei eher von Dingen handelt, die wohl nicht für Babys passend sind, scheint dabei zweitrangig zu sein.

Kumpel Pietro Lombardi gratuliert zum Poldi-Nachwuchs

Dass die Glückwünsche zur Geburt von Kind Nummer drei nicht lange auf sich warten lassen würden, war klar. Einer der ersten Gratulanten unter dem Instagram-Post war Podolski-Freund und -Geschäftspartner Pietro Lombardi. Gemeinsam betreiben Lombardi und Podolski zwei Eisdielen in Köln und bringen ihre Kreationen auch in die Supermärkte.

Privat und geschäftlich gut befreundet: Lukas Podolski und Pietro Lombardi. © Screenshot: Instagram/icecreamunited

Auch ehemalige Mannschaftskollegen aus der Nationalmannschaft befinden sich unter den Gratulanten. Allen voran Mesut Özil und Jérôme Boateng, mit denen der begnadete Linksfuß in Brasilien den Weltmeistertitel holte. (sch)