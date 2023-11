Traum-Rückkehr zum 1. FC Köln? Podolski macht Fans Hoffnung

Von: Jannek Ringen

In Köln ist Lukas Podolski immer noch ein Held. Mittlerweile spekuliert man in der Domstadt sogar über eine Rückkehr des verlorenen Sohns.

Köln – Der 1. FC Köln befindet sich tief in der Krise. Mit vier Punkten und nur einem Sieg aus neun Bundesligaspielen steckt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart mittendrin im Abstiegskampf. Im Winter möchte sich der finanziell angeschlagene Club verstärken. Lukas Podolski hat sich in einem Interview zur Situation des Effzeh geäußert.

Lukas Podolski Geboren: 4. Juni 1985 (Alter 38 Jahre), Gliwice, Polen bisherige Vereine: 1. FC Köln, FC Bayern München, FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray, Vissel Kobe, Antalyaspor, Gornik Zabrze Länderspiele (Tore): 130 (49)

Köln und Podolski – eine nie endende Liebe

Podolski hat in seiner Karriere für Vereine auf dem ganzen Planeten gespielt. Seine Spuren hinterließ der Linksfuß neben Deutschland auch in England, Italien, der Türkei, Japan und Polen. Eine besondere Verbindung hat der Weltmeister von 2014 zu seinem Heimatverein, dem 1. FC Köln, den er bis heute intensiv verfolgt.

In Summe spielte der 38-Jährige 181 Mal für den Effzeh und konnte in dieser Zeit 86 Tore erzielen sowie 41 weitere vorbereiten. In Köln reifte er zu einem Spieler, der später bei Topclubs wie dem FC Arsenal oder dem FC Bayern spielen sollte. Aktuell lässt er seine Karriere in der polnischen Heimat bei Gornik Zabrze ausklingen.

Kehrt Lukas Podolski zum 1. FC Köln zurück? © IMAGO / Newspix

Rückkehr nach Köln? Dafür ist Podolski immer gesprächsbereit

Im Interview mit dem Express stand Podolski Rede und Antwort. Dabei ging es auch um die aktuelle Krise seines Herzensvereins und ob er offen dafür wäre, noch einmal für die Domstädter aufzulaufen. „Wenn man konkret gefragt wird, macht man sich natürlich Gedanken. Bei anderen Vereinen würde ich das nicht tun, aber zum FC habe ich nun mal eine andere Bindung“, erklärte der Angreifer, der zuletzt viele Nachrichten aus Köln bekommen hatte.

Anbieten wird er sich jedoch nicht, stellte der verlorene Sohn der Kölner klar. „Ich kenne meine Qualitäten, brauche mich nicht verstecken, bin aber auch keine 25 mehr. Ich bin inzwischen 38 Jahre alt und glaube gut einschätzen zu können, was meine Qualitäten sind“, gab sich der 130-fache Nationalspieler realistisch.

Podolski in neuer Rolle beim Effzeh?

Von Effzeh-Trainer Baumgart scheint Podolski ein großer Fan zu sein. „Ich wurde gefragt, ob ich in meiner Karriere am liebsten noch mal unter Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder Steffen Baumgart spielen wolle. So einen Trainer-Typ wie Baumgart hatte ich bisher noch nie. Mir gefällt sein Charakter, seine Verbundenheit mit der Stadt und mit den Fans. Ich mag auch seinen Stil, diesen Power-Fußball“, gestand er seine Sympathien zum Kölner Übungsleiter.

Auf die Frage, ob er dem 1. FC Köln helfen könnte, erklärte Podolski, dass er auch außerhalb des Platzes eine Hilfe sein könnte. „Es gibt auch Möglichkeiten, dem Verein auch außerhalb des Platzes zu helfen. Wenn jemand am FC hängt, gibt es immer Wege zueinander zu finden“, ließ Podolski die Zukunft offen. Annäherungsgespräche soll es laut ihm bereits gegeben haben. (jari)