tz exklusiv: Poldi schreibt über seinen Abschiedsabend

Köln - Am Mittwochabend spielte Lukas Podolski ein letztes Mal im Trikot der DFB-Elf. In der tz schreibt er exklusiv von diesem besonderen Abschiedsspiel in Dortmund.

Liebe Fans, als ich Mittwochnacht aus Dortmund nach Köln gekommen bin, da habe ich lange gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Auge zubekommen habe. Immer wieder habe ich an diesen wahnsinnigen Abend gedacht – es war einer der schönsten meines Lebens.

Man, war das geil!

Dank Euch habe ich einen Abschied von der Nationalmannschaft erlebt, den ich mir so nicht mal erträumt hätte. Ihr wart der Hammer! 60.000 Zuschauer beim Sieg gegen England. Obendrein durfte ich Captain sein und das Siegtor schießen – das ist das perfekte Ende für mich nach 13 Jahren beim DFB. Mehr geht nicht!

Als ich den Ball in der 69. Minute traf, da wusste ich gleich, dass er reingeht – so etwas spürt man als Fußballer. Drin war das Ding! Wie ihr mich dann im Stadion gefeiert habt, das war unbeschreiblich. Ihr Fans, meine Familie und meine Mannschaft, ihr habt mich jahrelang so unterstützt, wie man es sich als Fußballer nur wünschen kann. Ich hätte euch allen am liebsten noch die Hand geschüttelt. Danke Deutschland, Danke Köln!

Als nach dem Abpfiff der Kölsche Jung im Stadion lief, da hatte ich richtig Gänsehaut. Das Spiel war schon längst vorbei und ihr wart alle noch da, um mich zu verabschieden. Das kann und werde ich niemals vergessen! Ich wurde gefragt, warum ich nicht geweint habe. Aber man muss ja nicht immer Tränen vergießen. Ich fühle das im Herzen und im Bauch - und da ist sehr viel passiert an diesem Mittwochabend. Ich habe jeden Moment genossen und viele bekannte Gesichter auf der Tribüne gesehen – ich hätte am liebsten die ganze Nacht mit euch kölsche Lieder gehört und gefeiert. Ihr Kölner habt in Dortmund etwas einzigartiges geschaffen! Eure Sprechchöre und FC-Lieder habe ich auf dem Platz immer wieder gehört. Ich werde zwar in Zukunft in weiter Ferne sein, doch mit dem Hätz bliev ich für immer in Kölle!

Danke für diesen wunderschönen Abend mit Euch,

Euer Poldi!