Lukas Podolski: Vertragsverlängerung beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze

Teilen

Lukas Podolski © IMAGO/Mikolaj Barbanell

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler und -Weltmeister Lukas Podolski hat seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze verlängert.

Stuttgart - Der frühere deutsche Fußball-Weltmeister Lukas Podolski setzt seine Karriere beim Erstligisten Górnik Zabrze in seinem Geburtsland Polen fort. Der 36 Jahre alte Offensivspieler habe seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, teilte der Tabellenneunte am Donnerstag mit. «Ich kam, ich bin, ich bleibe», sagte der frühere Stürmer des 1. FC Köln in der Vereinsmitteilung . «Ich bin hier aufgewachsen, das ist mein Club, seit ich klein war.»

Der im nur rund zehn Kilometer entfernten Gleiwitz geborene Podolski war im vergangenen Sommer vom türkischen Club Antalyaspor nach Zabrze gewechselt. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde Podolski 2014 in Brasilien Weltmeister. Als kleines Kind war er 1987 mit seinen Eltern von Polen aus in die Bundesrepublik gekommen und hatte seine Profikarriere in Köln begonnen. (dpa)