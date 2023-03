Wie läuft es eigentlich bei Lukas Podolski? Weltmeister sorgt erneut mit Traumtor für Aufsehen

Von: Johannes Skiba

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski trifft mal wieder in der polnischen Liga für Gornik Zabrze und das erneut mit einem spektakulären Distanzschuss.

Zabrze – Lukas Podolski sorgt in Polen für seinen Klub Gornik Zabrze weiter für Aufsehen. Nach seinem spektakulären Tor im vergangenen November, das in der Sportschau sogar zum Tor des Jahres gekürt wurde, folgte am vergangenen Wochenende ein weiterer sehenswerter Treffer. Gegen Abstiegskonkurrent Jagiellonia traf Poldi aus rund 20 Metern mit seinem berühmten linken Fuß präzise rechts, halbhoch ins Tor.

Lukas Podolski Geboren: 4. Juni 1985 in Gliwice, Polen Deutsche Nationalmannschaft: 130 Spiele, 49 Tore, Weltmeister 2014 Vereinskarriere: 634 Spiele, 224 Tor bei 8 Vereinen in 6 Ländern

Lukas Podolski trotz erneutem Treffer im Abstiegskampf mit Gornik Zabrze

Der 1:0-Führungstreffer von Ex-FC-Bayern-Profi Lukas Podolski half am Ende aber nichts. Zabrze verlor mit 1:2 und rutschte damit auf Rang 17 ab, der den Abstieg bedeuten würde. Dies ist die schlechteste Saisonplatzierung für den Weltmeister von 2014. Noch sind aber zehn Spiele zu absolvieren. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt nur einen Zähler.

Für Podolski war der Distanztreffer erst sein drittes Saisontor. Dennoch gehört er bei Zabrze zum absoluten Stammpersonal. In 21 der 24 Ligabegegnungen lief der mittlerweile 37-Jährige für seine Mannschaft auf. In der Regel steht der frühere deutsche Nationalspieler und Publikumsliebling dabei auch in der Startelf.

Lukas Podolski trifft erneut für Gornik Zabrze, spielt aber dennoch mit seinem Klub gegen die Abstieg. © Kudala/imago

Wie geht es für Lukas Podolski nach der Saison weiter?

Wie lange Lukas Podolski noch als Fußballprofi aktiv sein wird, ist aktuell noch ungewiss. Sein aktueller Vertrag beim polnischen Erstligisten läuft nur noch bis zum Ende dieser Saison. Der gebürtige Pole, der beim 1. FC Köln zum Bundesliga-Profi wurde, spielte bereits lange Jahre im Ausland. So stand er während seiner bewegten Karriere bei Arsenal in England, bei Inter Mailand in Italien, bei Galatasaray und Antalyaspor in der Türkei sowie Vissel Kobe in Japan unter Vertrag.

Im November des vergangenen Jahres sagte er dem Kölner Stadtanzeiger angesprochen auf seine sportliche Zukunft: „Wenn ich weiterhin Freude habe, mich so gut fühle und merke, dass ich physisch noch gut mithalten kann, dann gibt es für mich keinen Grund, meine Karriere im Sommer zu beenden.“ Auch wenn eine Vertragsverlängerung aktuell noch nicht fix ist, ist es gut möglich, dass wir auch weiterhin in regelmäßigen Abständen die Zauber-Tore von Lukas Podolski bewundern dürfen. (jsk)