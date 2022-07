Lyon-Profi Däbritz: „Enges“ Halbfinalspiel gegen Frankreich

Erwartet „ein enges, spannendes“ Halbfinalspiel gegen Frankreich: Sara Däbritz gibt ein Interview. © Sebastian Gollnow/dpa

Sara Däbritz erwartet „ein enges, spannendes“ Halbfinalspiel zwischen Deutschland und der Auswahl ihrer Wahlheimat Frankreich bei der Europameisterschaft in England.

London - „Für uns wird wichtig sein, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, weil die enorm sind. Wenn wir viel Mut haben, dann bin ich mir sicher, dass wir diesen Gegner schlagen können“, sagte die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin der DFB-Auswahl bei einer Pressekonferenz am Sonntag in Brentford.

Der Rekord-Europameister spielt am 27. Juli (21.00 Ur MESZ/ZDF und DAZN) in Milton Keynes gegen die Französinnen um den Einzug ins Endspiel am 31. Juli in Wembley. Däbritz stand zuletzt drei Jahre bei Paris Saint-Germain unter Vertrag und wechselte diesen Sommer zum Champions-League-Sieger Olympique Lyon. Die beiden Clubs stellen die deutliche Mehrheit des Frankreich-Kaders.

„Mit Frankreich erwartet uns ein Gegner auf Augenhöhe, ein spielstarker Gegner, der seine Stärken auch im Umschaltverhalten hat mit seinen vielen schnellen Spielerinnen“, sagte die 90-fache Nationalspielerin. dpa