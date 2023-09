Fußballerin plötzlich tot: Traditionsklub vermeldet „herzzerreißende Nachricht“

Von: Alexander Kaindl

Maddy Cusack ist tot – die Profifußballerin von Sheffield United wurde nur 27 Jahre alt. © PA IMages / Imago / Screenshot Instagram / Maddy Cusack

Sie absolvierte über 100 Spiele für ihren Verein, arbeitete auch noch im Marketing des Klubs. Jetzt ist Maddy Cusack tot – die Fußballerin von Sheffield United wurde nur 27 Jahre alt.

Sheffield – Der englische Fußball trauert um Madeleine Cusack. Traditionsklub Sheffield United verkündete am Donnerstag, 21. September, den Tod der Profifußballerin, die über 100 Spiele für die „Blades“ absolviert hatte. Cusack wurde nur 27 Jahre alt – über die Todesursache gab es zunächst keine gesicherten Informationen.

Madeleine Cusack Geboren: 28. Oktober 1995 Gestorben: 20. September 2023 Position: Mittelfeld Verein: Sheffield United

Cusack arbeitete außerdem im Marketing des Vereins aus South Yorkshire, war also in einer Doppelfunktion für Sheffield United tätig. In der Klubmitteilung wird sie als eine „angesehene Spielerin“ und „geschätzte Kollegin“ beschrieben.

CEO Stephen Bettis wird wie folgt zitiert: „Das ist eine herzzerreißende Nachricht für alle an der Bramall Lane. Maddy hatte die einzigartige Position, Teil einer Reihe von Teams bei Sheffield United zu sein und war bei allen, mit denen sie in Kontakt kam, beliebt. Durch ihre Persönlichkeit und Professionalität machte sie ihre Familie stolz – sie wird schmerzlich vermisst werden. Der Klub wird Maddys Familie, Freunde und Kollegen so gut es geht unterstützen.“

Trauer bei Sheffield United: Maddy Cusack stirbt mit nur 27 Jahren

Sheffield United hatte sein rot-weiß-schwarzes Vereinslogo auf sämtlichen sozialen Netzwerken komplett in Schwarz eingefärbt. Cusack war 2019 zu dem Klub, dessen Frauenmannschaft in der zweiten englischen Liga spielt, gewechselt. Sie war die erste Spielerin, die bei den Blades die magische Marke von 100 Partien geknackt hatte – erst im Juli hatte sie ihren Vertrag verlängert.

Unter der traurigen Nachricht, die der Klub geteilt hatte, gab es unzählige Beileidsbekundungen. Auch auf Cusacks persönlichem Instagram-Account gab es viele Reaktionen unter den zuletzt geposteten Bildern. Unter anderem heißt es: „Wunderschönes Mädchen. Mögest du in Frieden ruhen, du wunderschöne Seele. Gott lege deine Arme um deine arme Familie in dieser Zeit.“

Sheffield United: Frauenteam spielt in der zweiten Liga, die Herren sind wieder in der Premier League

Sheffield United ist einer der größten und traditionsreichsten Vereine in Yorkshire, die Herren-Mannschaft hatte im Sommer die triumphale Rückkehr in die Premier League gefeiert.

