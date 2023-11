Nächster skurriler Rüdiger-Ausflipper lässt Fans ratlos zurück

Von: Tom Springer

Wieder einmal ist ein Clip von Real Madrids Antonio Rüdiger viral gegangen. Was der deutsche Nationalspieler jetzt schon wieder angestellt hat.

Madrid – Er hat es schon wieder getan. Real Madrids Antonio Rüdiger hat am vergangenen Sonntagabend beim Ligaspiel gegen Rayo Vallecano (0:0) wieder einmal für Aufsehen gesorgt. In den Schlusssekunden des LaLiga-Duells, nach dem Real die Tabellenführung an Überraschungsmannschaft FC Girona abgeben musste, leistete sich der deutsche Nationalspieler einen skurrilen Ausraster – mit Konsequenzen.

Antonio Rüdiger Geboren: 03.03. 1993 (Alter: 30 Jahre), Berlin Bisherige Profi-Stationen: VfB Stuttgart, AS Rom, FC Chelsea, Real Madrid Marktwert: 32 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Die Chronologie von Rüdigers skurrilem Ausflipper

Es läuft die siebte Minute der Nachspielzeit und Real Madrid drückt im heimischen Santiago Bernabeu auf den Siegtreffer. Innenverteidiger Antonio Rüdiger geht an der gegnerischen Eckfahne ins Dribbling gegen Rayos Florian Lejeune und holt schließlich einen Eckball raus: Die wohl letzte Chance auf den Lucky Punch.

Real Madrids Antonio Rüdiger legt sich mit Florian Lejeune von Rayo Vallecano an. © IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Doch statt sich direkt im gegnerischen Strafraum zu positionieren, stürmt Rüdiger auf seinen Gegenspieler zu und schubst ihn zwei Mal. Dieser – zunächst sichtlich verdutzt – will sich das nicht gefallen lassen und konfrontiert den 30-jährigen Deutschen.

Rüdigers Verhalten geht wieder Mal viral

Rüdiger nimmt die „Einladung“ dankend an, umklammert Lejeune und bittet ihn zum Tête-à-Tête: Zwei Mal nähert sich Rüdigers Mund dem Kopf des Gegenspielers. Was zwischenzeitlich fast nach einem „Luis-Suarez-Biss“ aussieht, bleibt am Ende „nur“ bei einigen, vermutlich deutlichen Worten Rüdigers, ehe Lejeunes Teamkollegen dazwischen gehen.

Der Clip wurde im Anschluss mehrfach auf der Plattform „X“ geteilt, wo einige User nur den Kopf schütteln, andere die Szene dagegen als „lustige Aktion“ abfeiern. Das dürfte auch daran liegen, dass es bei weitem nicht das einzige Kuriosum Rüdigers in den vergangenen Monaten war. Zuvor gingen bereits mehrere Clips viral, in denen Rüdiger beispielsweise in Zweikämpfen energisch zu Werke ging oder mit einem ungewöhnlichen Laufstil auf sich aufmerksam machte.

Konsequenzen für Rüdigers Ausflipper

Das Schlusswort der Auseinandersetzung am Sonntag hatte übrigens Schiedsrichter Juan Martinez Munuera, der den beiden Streithähnen die Gelbe Karte zeigte. Für Rüdiger war es bereits die fünfte Verwarnung im laufenden Wettbewerb, weshalb der gebürtige Berliner den Königlichen am kommenden Samstag (21.00 Uhr) gegen den FC Valencia fehlen wird.

Im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Sporting Braga (21.00 Uhr) ist „Toni“ dagegen spielberechtigt – und wird sich vielleicht wieder etwas Skurriles einfallen lassen. (tos)