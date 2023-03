„Magischer Moment“: Kane von England-Rekord überwältigt

Mit seinem 54. Tor für die Three Lions zog Harry Kane an Wayne Rooney vorbei und ist nun alleiniger Rekordtorschütze Englands. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Die WM in Katar verließ er nach seinem Elfmeter-Fehlschuss traurig und geknickt. Nun hat Kane einen nationalen Rekord aufgestellt. Ein Ende seiner Zeit ist nicht absehbar.

Neapel - Englands alleiniger Rekordtorschütze Harry Kane hat seinen Frust nach der Fußball-WM in Katar direkt im ersten folgenden Pflichtspiel bestmöglich verarbeitet. Sein 54. Tor, mit dem er beim 2:1 bei Italien endgültig an Wayne Rooney vorbeizog, überwältigte den 29 Jahre alten Mittelstürmer von Tottenham Hotspur. „Das bedeutet alles für mich.“

Er habe in Neapel „einen magischen Moment“ erlebt. „Es musste ein Elfmeter sein und als der Ball im Netz einschlug, waren das riesige Emotionen für mich“, sagte Kane. Bei der WM im Dezember hatte er im Viertelfinale noch einen Elfmeter gegen Frankreich verschossen, die Three Lions schieden daraufhin mit 1:2 aus.

In der Kabine präsentierte die Mannschaft ein Trikot mit der Nummer 54 und dem Namen „Rekordbrecher“, dazu erhielt Kane ein großes eingerahmtes Foto mit Erinnerungen. Rooney, dessen bisheriger Rekord von 53 Treffern nun Geschichte ist, schrieb: „Ich wusste, dass es nicht lange dauern würde, aber das ging wirklich schnell. Großartiger Mann, unglaublicher Torjäger und eine England-Legende.“

Auch Cheftrainer Gareth Southgate war von seinem Führungsspieler begeistert. „Dass er den Rekord angesichts der jüngsten Geschichte so gebrochen hat, ist ein Zeichen seiner Charakterstärke und Mentalität“, lobte Southgate. Kane und England spielten bei der WM 2018 (Halbfinale), der EM 2021 (Finale) und der WM 2022 (Viertelfinale) starke Turniere, warten aber noch immer auf den ersten Titel seit 1966. Der Auftaktsieg in Italien war ein erster Schritt in Richtung EM 2024 in Deutschland. dpa