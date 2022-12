Rücktritt? Thomas Müller geht auf Tauchstation: Aktuelle E-Mail lässt tief blicken

Von: Christoph Klaucke

Thomas Müller steht nach der WM vor einem Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft. Seine neueste Botschaft lässt tief blicken.

München – Die deutsche Nationalmannschaft steht nach der verkorksten WM 2022 vor einem Umbruch. Der Boss hat in Person von Oliver Bierhoff bereits das Handtuch geworfen, selbst ein Blitz-Abschied von Bundestrainer Hansi Flick ist nicht mehr ausgeschlossen. Und auch innerhalb der Mannschaft könnte es zu einem Rücktritt kommen. Thomas Müller hält sich derzeit bedeckt und spielt auf Zeit. Seine neueste Wortmeldung lässt tief blicken.

Name: Thomas Müller Geburtstag: 13. September 1989 (33 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2023) Position: Hängende Spitze Länderspiele (Tore): 121 (44)

Thomas Müller: Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft nach WM-Aus?

Thomas Müller ist bekannt dafür, dass er seine Fans an seinen Gedanken und Plänen teilhaben lässt. Hierfür verfasst der Anführer des FC Bayern und der Nationalmannschaft monatlich eine E-Mail, die sogenannte Müller Mail. Die neuesten Zeilen im Dezember lassen jedoch erahnen, wie sehr das WM-Debakel am 33-Jährigen nagt. Bereits wenige Sekunden nach dem Ausscheiden letzten Donnerstag hatte Müller in einer emotionalen Rede seinen Rücktritt angedeutet.

„Servus zusammen, und herzlich willkommen in meiner monatlichen Runde. Die Müller Mail kommt immer von Herzen und ich habe Spaß daran, meine Gedanken mit euch hier jeden Monat zu teilen“, leitet der Ur-Bayer ein. Wer nun aber auf eine Neuigkeit bezüglich seiner Zukunft in der Nationalmannschaft gehofft hat, wird schwer enttäuscht. Müller geht auf Tauchstation.

Rücktritt oder nicht? Thomas Müller geht auf Tauchstation.

Müller-Statement nach Rücktritts-Andeutung: Erklärung wohl erst im Januar

„Wie schon auf Instagram beschrieben, brauche ich aktuell noch ein paar Tage, um alles rund um die WM und unser frühzeitiges Ausscheiden zu verdauen und für mich einzuordnen“, erklärte Müller in einem Satz, der viel Interpretationsspielraum lässt.

Man höre sich im Januar wieder, beendet der Weltmeister von 2014 sein knappes Statement. „Der Stachelt sitzt tiefer als sonst“, hatte Müller wenige Tage zuvor auf Instagram mitgeteilt.

DFB-Team: Müller macht seine Zukunft womöglich von Hansi Flick abhängig

Womöglich will sich Müller auch im Hinblick auf die Besetzung des Bundestrainers noch nicht endgültig festlegen, was seine eigene Zukunft betrifft. Mit Hansi Flick verbindet ihn eine erfolgreiche Zeit beim FC Bayern.

Ohne Flick würde Müller einen seiner wichtigen Fürsprecher verlieren. Als ältester Feldspieler im deutschen WM-Kader und vier Turnieren in Folge ohne eigenen Treffer hat Müller ohnehin nicht die besten Argumente für eine erneute Nominierung.

Thomas Müller: Karriereende im DFB-Team bahnt sich an – beim FC Bayern droht Ersatzbank

Die Meinungen über ein Karriereende von Thomas Müller in der Nationalmannschaft gehen derweil auseinander. ZDF-Experte Christoph Kramer legte sich fest, Müllers Weltmeister-Kollege glaubt nicht an einen Rücktritt so kurz vor der Heim-EM. Es bahnt sich jedoch weiteres Ungemach an, denn beim FC Bayern droht Müller womöglich die Bank. (ck)