Pomnitz-Doppelpack: SGB dreht Rückstand gegen Mainz

Von: Tobias Konrad

Matchwinner Leon Pomnitz! Mit seinem Doppelpack bescherte er der SG Barockstadt den Sieg gegen die U23 des FSV Mainz 05 in der Regionalliga Südwest. © Charlie Rolff

Im sechsten Anlauf hat die SG Barockstadt gegen die U23 des FSV Mainz 05 den ersten Sieg eingefahren. Beim 2:1 (1:1) feierte die SGB den vierten Dreier in der laufenden Saison in der Regionalliga Südwest.

Nach der mäßigen Vorstellung in Kassel veränderte SGB-Trainer Sedat Gören auf zwei Positionen. Für Moritz Reinhard und Nico Rinderknecht begannen Leon Petö und Marius Grösch, dessen Einsatz jedoch schon nach zehn Minuten auf bittere Weise beendet war. Denn Grösch zwickte im einem Laufduell mit Marc Richter der Oberschenkel, woraufhin Richter durch war und von halbrechts traf (9.). Es war die bis dahin erste Offensivszene der U23 des FSV Mainz 05, bei denen Trainer Jan Siewert auf sieben Positionen im Vergleich zum Debakel bei Eintracht Frankfurts U21 veränderte.

SG Barockstadt: Heimsieg in der Regionalliga gegen FSV Mainz 05

Die SG Barockstadt begann hingegen stark, legte eine griffigere Spielweise und eine verbesserte Körpersprache als noch in Kassel an den Tag. Das hohe Pressing sollte jedoch keinen Erfolg bringen. Nach der kalten Dusche durch Richter war allerdings der Stecker bei der SGB gezogen. Die Partie lief lange vor sich hin, ehe die Hausherren aus dem Nichts zum Ausgleich kamen. Leon Pomnitz fasste sich ein Herz und traf aus der Distanz per Flachschuss mithilfe des Innenpfostens (34.). Das Spiel war nun offener, wirklich gut war die Leistung aber weiterhin nicht, was Gören sein Team wissen ließ. Reinhard und Dennis Owusu standen schon fünf Minuten vor der Halbzeit zum Wechsel parat, ehe sich der Trainer doch Zeit bis zur Pause ließ und dann reagierte. Denn bis zu jenem Pausenpfiff war Mainz dem 2:1 näher, SGB-Keeper Samuel Zapico hielt stark im Eins-gegen-eins gegen Richter (45.+2) und zuvor klärte Eric Ganime schon in höchster Not.

Jener Ganime stand auch nach der Pause im Fokus. Erst grätschte er blendend im eigenen Strafraum, ehe er nach einer Ecke zum vermeintlichen 2:1 einköpfte (58.). Der Ball soll aber vorher schon im Toraus gewesen sein. Es war allerdings die Phase, in der Barockstadt drückender war. Pomnitz scheiterte zuvor am gut reagierender Hoffmann im Mainzer Tor – doch die Belohnung sollte noch folgen. Ein langer Einwurf von Tobias Göbel landete bei Pomnitz, der halbhoch neben den Pfosten traf (60.). Was in der Folgezeit fehlte, waren Hochkaräter aufs 3:1. So blieben die Gäste im Spiel und und die SGB konnte sich bei Ganime und Zapico bedanken, dass der vierte Saisonsieg eingefahren wurde. Denn Ganime grätschte gefällig, während Zapico gegen Marcus Müller gleich doppelt herausragend parierte (87.).

„Es war nicht zu sehen, dass der Vorletzte bei einer Mannschaft aus dem oberen Drittel zu Gast war. Wir hatten den Wunsch, Punkte mitzunehmen, Barockstadt aber das Glück. Es gilt, dass wir uns dieses Glück für die Zukunft erarbeiten“, resümierte Mainz-Coach Jan Siewert. Seiner Analyse stimmte Sedat Gören zu, der die Arbeit Siewerts schätzt: „Wir hatten schon einige Duelle mit Mainz und kennen uns daher gut. Jan macht dort tolle Arbeit und ich würde nie negativ über ihn sprechen. Er hat es treffend gesagt und ich bin froh, dass wir nun mal das Spielglück hatten. Ganz wichtig war der Ausgleich noch vor der Pause“, meinte der Barockstadt-Trainer, der mit der Verletztensituation haderte. Neben Grösch traf es noch Owusu.

Die Statistik: SG Barockstadt: Zapico; Gaudermann, Grösch (11. Beal), Frey, Göbel – Schaaf, Ganime – Köhl (69. Rummel), Pomnitz, Petö (46. Owusu, 80. Habermehl) – Grobelnik (46. Reinhard).

FSV Mainz 05 U23: Hoffmann; Wilhelm, Hartmann, Trapp (74. Derstroff) – Kraft, Pestic, Linsmayer (82. Seven), Schmidt (61. Nadjombe), T. Müller (61. Mata) – M. Müller, Richter (61. Shabani).

Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (SV Sigmaringen).

Zuschauer: 1185.

Tore: 0:1 Marc Richter (9.), 1:1 Leon Pomnitz (34.), 2:1 Leon Pomnitz (60.).