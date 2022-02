Mainzer Trainer Svensson ist großer Fan des SC Freiburgs

Der Mainzer Trainer Bo Svensson. © Daniel Karmann/dpa

Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 ist ein großer Fan des nächsten Gegners SC Freiburg.

Mainz - Trainer Bo Svensson vom FSV Mainz 05 ist ein großer Fan des nächsten Gegners SC Freiburg. Auf die Frage, ob er Sympathien für die Breisgauer empfinde, sagte der 42 Jahre alte Däne bei der Pressekonferenz am Donnerstag: «Total! Ich habe große Sympathie für den Verein, für den Trainer, für die Mannschaft. Wie da gearbeitet wird, das mag ich einfach.» Sein Team tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga im neuen Freiburger Europa-Park-Stadion an.

Svensson, der als Profi öfter im alten Dreisamstadion spielte, lobte den SC für die «sehr konstante Arbeit. Da kommt auch keine Unruhe rein, wenn es mal nicht läuft.» Der Mainzer Chefcoach sieht den Konkurrenten offenbar als Seelenverwandten: Beide Clubs halten sich seit mehreren Jahren als Außenseiter besser im Oberhaus, als oft prophezeit. Die Nullfünfer wären in der vergangenen Spielzeit fast abgestiegen und sind derzeit Tabellenzehnter. Die Freiburger unter Trainer Christian Streich gehören als Fünfter sogar zu den Europapokal-Kandidaten. Svenssons Zuneigung hat allerdings Grenzen. «Während der 90 Minuten werde wir versuchen, die zu besiegen und alles dafür tun. Aber ich gucke echt gern die Freiburger Spiele an», sagte er. (dpa)