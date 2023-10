„Absolute Niederlage Deutschlands“: Makkabi Berlin stellt Spielbetrieb wegen Hamas-Terror ein

Von: Marius Epp

In Israel herrscht Krieg – und die Auswirkungen sind längst nach Deutschland geschwappt. Auch in den Sport: Der jüdische Klub Makkabi Berlin stellte seinen Spielbetrieb ein.

Berlin – Der Krieg in Israel findet zwar nicht auf deutschem Boden statt. Allerdings ist er auch hierzulande mehr als präsent. In Berlin zeigten Demonstranten ihre Freude über den Hamas-Terror – dass die Terror-Miliz auch in Deutschland Sympathisanten hat, ist traurig und veranlasste unter anderem den deutsch-jüdischen Sportverein Makkabi Berlin dazu, seinen Spielbetrieb einzustellen.

TuS Makkabi Berlin Vereinsfarben: blau-weiß Gründungsdatum: 26. November 1970 Spielklasse: NOFV-Oberliga Mitglieder: ca. 600

Makkabi Berlin stellt Spielbetrieb ein: „Absolute Niederlage Deutschlands“

„Letztendlich ist das, wenn wir ehrlich sind, eine absolute Niederlage Deutschlands, eine absolute Niederlage unserer demokratischen Werteordnung“, sagte der Präsident des Verbands Makkabi Deutschland der FAZ. Mit seiner Aussage bezieht sich Meyer auf den gestoppten Sportbetrieb der jüdischen Vereine in Berlin: „Dass wir aufgrund einer Eskalation im Nahen Osten einen sicheren Spiel- und Trainingsbetrieb eines jüdischen Vereins nicht mehr aufrechterhalten können, ist eine absolute Niederlage für uns alle.“

Von der Politik fordert Meyer ein hartes Vorgehen gegen die Unterstützer des Angriffs auf Israel. „Dass wir diese Organisationen, Institutionen und Vereine, die nichts Besseres zu tun haben, als diese Unmenschlichkeiten noch zu feiern, dass wir die nicht noch weiter mit Steuergeldern unterstützen“, sagte der Makkabi-Präsident.

Makkabi Berlin wird vorerst keine Spiele mehr bestreiten. © IMAGO/O.Behrendt

Krieg in Israel: Jüdische Vereine in Deutschland betroffen

„Dass wir nicht zulassen, hier Demonstrationen und Kundgebungen, die die Vernichtung des Staates Israel und Judenhass im Allgemeinen propagieren, zu veranstalten, sondern sie mit aller Härte unseres Rechtsstaates bestrafen, um Freiheit und die demokratische Werteordnung vehement zu verteidigen.“

Die Einberufung von Reservisten der israelischen Armee betrifft laut Meyer auch die jüdischen Vereine in Deutschland: „Ich weiß von sehr vielen Vereinsmitgliedern, die nach Israel zurückfliegen müssen, auch von solchen, die gerade in Israel ihren Militärdienst beendet haben und jetzt wieder zurückkehren.“ Jüngst tötete die Hamas einen Ex-Fußballprofi bei einem Massaker während eines Musikfestivals.

Nach Spielstopp: Makkabi Berlin muss keine Konsequenzen fürchten

Makkabi Berlin befindet sich derzeit mit gegnerischen Mannschaften im Austausch, um Ausweichtermine zu finden. Nach Angaben des Berliner Fußballverbands muss sich der Oberliga-Klub keine Gedanken über einen Zwangsabstieg machen. Makkabi ist amtierender Berliner Landespokalsieger und trat in diesem Jahr als erster jüdischer Klub jemals in der Hauptrunde des DFB-Pokals an. (epp/SID)